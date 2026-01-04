Экс-советник Трампа по нацбезопасности Джонатан Болтон заявил, что план по смене власти в Венесуэле начали разрабатывать еще в первый срок республиканца. По его словам, ключевую роль тогда сыграл интерес Трампа к нефтяным ресурсам страны.

Захват Николаса Мадуро (Nicolás Maduro) выглядел как стремительная операция. Но, согласно новым данным, ее корни уходят на несколько лет назад.

В интервью телеканалу CNN бывший советник Трампа (Donald John Trump) по национальной безопасности Джонатан Болтон (John Bolton) сделал интересное признание. Он рассказал, что план по смещению Мадуро начали готовить еще в первый президентский срок Трампа, то есть между 2017 и 2020 годом.

Изначально команде Болтона удалось зацепить интерес президента. Причем не геополитикой, а нефтью — Трамп изначально проявлял интерес именно к ресурсам Венесуэлы. Но, по словам экс-советника, надолго удержать внимание Трампа к этой теме тогда не вышло. Все изменилось позже. Уже во второй срок, по мнению Болтона, госсекретарю Марко Рубио (Marco Rubio) удалось убедить президента действовать. Итогом стала операция в Каракасе.