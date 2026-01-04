Датский дипломат Йеспер Серенсен официально призвал США уважать территориальную целостность королевства. Поводом стал провокационный пост супруги американского чиновника с картой, где Гренландия была окрашена в цвета флага США.

После событий в Венесуэле в мире внимательно следят за каждым словом и жестом Вашингтона. Очередной сигнал, на этот раз невербальный, вызвал официальную реакцию в Дании.

Йеспер Серенсен, постоянный секретарь МИДа Дании, четко сформулировал позицию Копенгагена в соцсети X. Он заявил, что королевство ожидает от США полного уважения своей территории. Это не абстрактная декларация. Дипломат отреагировал на пост Кати Лове Мюллер, жены бывшего советника Трампа. Она опубликовала карту с Гренландией в цветах флага США и подписала «скоро».

Серенсен напомнил, что страны — союзники по НАТО, а Гренландия — часть этого блока. Контекст придает ситуации особую остроту. Всего за день до этого британская Guardian предположила, что после Венесуэлы Дания может стать следующей целью американской политики. В Каракасе, по заявлению Дональда Трампа, США провели операцию с арестом Николаса Мадуро. Венесуэльские власти говорят о жертвах и намерении созвать СБ ООН.