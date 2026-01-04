Слухи о взломе PlayStation 5 через старую игру взвинтили цены на нее в десять раз. Копия Star Wars Racer Revenge, которая стоила $50, теперь уходит с молотка за $500.

Иногда достаточно одного слуха, чтобы привычная вещь превратилась в дефицитный товар с высоким ценником.

Как сообщает Insider Gaming, разговоры о возможном взломе PlayStation 5 привели к резкому росту цен на игру Star Wars Racer Revenge. Причина проста: по слухам, именно физическая версия этой игры участвует при методе взлома устройства (jailbreak).

До появления этих обсуждений диск в США продавался примерно за $50. Сейчас на eBay цены доходят до $500, то есть рост составил около 1000%. По данным аккаунта Gezine на X, ситуация усугубляется ограниченным тиражом — на рынке находится около 10 000 копий.

По тем же слухам, Star Wars Racer Revenge остается единственной игрой, которая работает потому, что уязвимость нацелена на систему аутентификации дисков PlayStation 5, используемую для обратной совместимости.

Sony пока хранит молчание, не комментируя ни слухи, ни скачок цен. Если информация о взломе окажется ложной, множество людей останется с переплаченными реликвиями. Если же нет — компанию ждут серьезные проблемы с безопасностью своей флагманской консоли.