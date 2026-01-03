Global_Chronicles
MSI представила тизер сверхширокого флагманского игрового монитора MEG X QD-OLED с поддержкой ИИ
MSI готовит к показу на CES новый флагманский игровой монитор MEG X.

Производители мониторов все активнее добавляют ИИ в игровые модели, и MSI решила не оставаться в стороне, выведя эту идею в премиальный сегмент.

 

Как сообщает Wccftech, MSI представила тизер флагманского игрового монитора MEG X QD-OLED, который компания называет первым в мире игровым монитором с поддержкой искусственного интеллекта. Новинку покажут на выставке CES вместе с другой продукцией топовой линейки MSI.

MEG X войдет в серию MEG, ориентированную на энтузиастов, и получит панель Tandem OLED пятого поколения. По опубликованному видео видно, что речь идет о сверхширокоформатном дисплее с разрешением 5K2K. Это напрямую выводит монитор в конкуренты решениям LG с аналогичным форматом.

Поддержка ИИ в MEG X связана с обработкой изображения. Ранее подобные технологии уже использовали другие производители, включая LG с линейкой UltraGear evo, однако MSI делает ставку на сочетание ИИ и QD-OLED в флагманском сегменте.

Ожидается высокая яркость, точная цветопередача, быстрый отклик и встроенное ИИ-масштабирование. Цену и точные характеристики MSI пообещала раскрыть во время CES.

#искусственный интеллект #msi #ии #мониторы #qd-oled #ces #игровые дисплеи
Источник: wccftech.com
