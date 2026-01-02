Издание Tech4Gamers сообщило о заявлении бывшего директора Rockstar North Оббе Вермея. Он считает, что серия Grand Theft Auto навсегда застряла в цикле пяти американских городов и никогда не выйдет за пределы США.

Серия GTA построена на сатирическом изображении американской жизни. Но что, если действие игры перенести в другую страну? Бывший ключевой разработчик франшизы дает заявил: это невозможно и бессмысленно.

Оббе Вермей (Obbe Vermeij), который руководил разработкой GTA 3, Vice City, San Andreas и GTA 4, высказался категорично. Идею о переносе действия игры за пределы США он назвал нереалистичной. Главная причина — огромные интервалы между релизами. Когда на создание игры уходит больше десяти лет, студия не станет рисковать сменой знакомой локации на совершенно новую и непроверенную.

По словам Вермея, франшиза вращается вокруг пяти ключевых локаций: вымышленных версий Нью-Йорка, Майами, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Лас-Вегаса. Он уверен, что GTA 7 просто выберет один из этих городов снова, но уже в новой технологической интерпретации. Как он отмечает, никто не откажется от GTA 6 только потому, что уже играл в Vice City — технология и подача меняются, а география остается знакомой.

При этом разработчик отвергает саму возможность зарубежного сеттинга. Он считает, что сатира GTA работает только в американском контексте. Перенос действия в другую страну, например в Японию, лишит серию ее узнаваемой индивидуальности.

Таким образом, по мнению Оббе Вермея, бывшего директора Rockstar North и ключевого разработчика ранних игр серии, франшиза обречена на вечное возвращение к одним и тем же локациям.