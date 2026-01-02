Издание TheGamer сообщает о громком заявлении стримера Майкла «Shroud» Гржешека. Он считает, что шутер Arc Raiders — самая масштабная игра со времен Fortnite и в будущем сможет ее превзойти.

Стример Shroud известен резкими оценками. На этот раз, как пишет TheGamer, он сделал на редкость смелое заявление о новом шутере Arc Raiders.

В недавнем стриме Shroud заявил, что Arc Raiders — самая масштабная игра со времен Fortnite. По его словам, она уже обошла Valorant и Apex Legends и будет только расти. Ранее он демонстрировал фанатскую преданность игре — даже обвинял The Game Awards 2025 в сфальсифицированных результатах, когда та не получила награду.

TheGamer, однако, отмечает, что многие с этим не согласны. Fortnite — это феномен с гигантской экономикой, рекламными сделками и бешеным темпом обновлений. Arc Raiders вышла лишь в октябре 2025 года. Сравнивать их масштабы сейчас — это сильное преувеличение.

Ключевое различие — в подходах к монетизации. Разработчик Embark Studios прямо заявлял, что не станет добавлять в игру «нелепые» косметические предметы. Это означает, что Arc Raiders не пойдет по пути Fortnite, который зарабатывает миллионы на громких коллаборациях с представителями американской поп-культуры. Без подобной мощной системы монетизации догнать финансовые показатели Fortnite почти нереально.

Прогноз Shroud-а выглядит скорее эмоциональной поддержкой. Игра действительно стартовала хорошо и удерживает игроков, что уже успех. Но между «стабильной игрой» и «новым Fortnite» — огромная дистанция. TheGamer подводит черту: заявление стримера — это смелая ставка, но не факт.