Тайваньская полиция обнаружила конфиденциальные документы TSMC в доме бывшего топ-менеджера компании, который недавно перешел на работу в Intel.

Переход ключевого специалиста от одного технологического гиганта к конкуренту — всегда нервная история. Но когда за этим следует полицейское расследование и изъятие документов, история превращается в детектив с серьезными последствиями.

Полиция подтвердила худшие опасения. Тайваньское издание Liberty Times сообщает о результатах расследования в доме доктора Вэй-Джен Ло. Следователи нашли не просто бумаги. Они изъяли компьютеры, флешки и целые коробки с документами, содержащими конфиденциальную информацию о передовых техпроцессах TSMC.

По сути, он вынес за пределы компании то, что не должен был выносить. Теперь это рассматривают как возможное нарушение закона о национальной безопасности Тайваня. Фраза «неопровержимые доказательства» звучит в отчетах вполне серьезно.

Со стороны Intel звучат уверения в чистоте намерений. Гендиректор Патрик Гелсингер (Pat Gelsinger) заявляет, что компания уважает интеллектуальную собственность конкурентов. Он же ранее объяснял найм Ло стремлением лучше понимать нужды клиентов, которые работают с TSMC, — вроде тех же Apple или AMD.

Но факт остается фактом. Ценный специалист оказался в центре скандала, а коробки с секретами самой важной в мире чипмейкера теперь — вещественные доказательства. Чем закончится эта история для самого Ло и репутации Intel, покажет суд. TSMC же явно настроена защищать свои технологии максимально жестко.