В России обсуждают создание первого исламского банка. Соответствующую работу ведут с бизнесом и потенциальными инвесторами из арабских стран, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Российский финансовый рынок может пополниться новым, пока экзотическим для страны игроком. В Госдуме заявили о планах создать первый полноценный исламский банк.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил об этом на круглом столе в Казани. По его словам, работа идет активно: ведутся переговоры с представителями бизнеса, в том числе из исламских регионов России, и с потенциальными инвесторами из арабских стран.

Аксаков прямо обратился к руководству Татарстана, призвав местных предпринимателей присоединиться к проекту. Он также отметил, что Банк России в предварительном порядке эту идею поддерживает.

Депутат рассчитывает, что банк удастся создать уже в будущем году. По его оценке, это даст дополнительный импульс развитию партнёрского финансирования в стране.

Потенциал рынка исламских финансов в России Аксаков оценивает не менее чем в 1 триллион рублей. В перспективе, по его мнению, этот показатель может достигнуть 10 триллионов.

Исламский банкинг работает по нормам шариата. Это значит, что такие банки не начисляют проценты по кредитам и вкладам. Вместо этого они используют другие схемы: например, предоставляют рассрочку, лизинг или долевое финансирование. Также они не работают с целым рядом секторов, включая производство алкоголя, табака и оружия.