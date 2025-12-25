В России с 2026 года резко вырастет экологический сбор на автомобильные шины, не соответствующие новым стандартам безопасности.

Цена комплекта шин для автомобиля в России может серьезно измениться через полтора года. Причина — не инфляция, а новая государственная мера, которая сделает невыгодным продажу резины, опасной для людей и природы.

Уже через шесть дней вступит в силу новый порядок расчета экологического сбора. К базовой ставке добавят специальный коэффициент — до 17. Он будет зависеть от уровня канцерогенной опасности материалов шины. Если производитель не подтвердит безопасность продукции, его сбор за тонну резины вырастет более чем вдвое: с нынешних 185 тысяч рублей до 389 тысяч.

Минпромторг РФ уже согласовал соответствующий проект постановления. Суть в том, чтобы экономически стимулировать рынок отказываться от опасной продукции. Данные показывают явный дисбаланс: требованиям нового ГОСТа не соответствует всего 11% отечественных шин, а среди импортных таких уже 40%. Именно на эту долю импорта и ляжет основная нагрузка.

Проблема не в самих шинах, а в том, что от них остается. При истирании об асфальт покрышки образуют микроскопическую резиновую пыль. Она не просто оседает на обочине. Эти частицы разносятся ветром, попадают в почву и водоемы. В городах-миллионниках на долю такой пыли приходится до 60% загрязнения воздуха, а в снегу от Арктики до Алтая исследователи находят целые скопления микрофрагментов шин.

Особую угрозу несут полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — сильные канцерогены. Они могут вызывать опухоли, негативно влиять на легкие и репродуктивную систему. Почва, где они накапливаются, практически не восстанавливается. Частицы со стоками попадают в моря. Например, в Балтийском море износ шин считают крупнейшим прямым источником микропластика, отвечая за до половины его объема.

Для покупателя разница в цене может стать ощутимой. Возьмем стандартный комплект для легковушки весом 35 кг. Для безопасных шин экосбор составит около 3,3 тысячи рублей. Для такого же комплекта без сертификата — уже примерно 6,6 тысячи. Для внедорожников разница достигнет 5-5,5 тысячи.

Но это не значит, что все покрышки подорожают. Производители, чья продукция и так соответствует стандарту, просто получат сертификат по новому ГОСТу. Их издержки не изменятся. А вот тем, кто ввозит дешевую резину сомнительного качества, придется либо менять поставщика, либо поднимать розничную цену, либо уходить с рынка. Государство четко дало понять: продавать в России потенциально опасные шины станет экономически нецелесообразно.

При этом система не является запретительной. Она работает по принципу «загрязнитель платит». Производитель сам решает: модернизировать производство, искать безопасных поставщиков или просто платить больше в бюджет. В Минпромторге рассчитывают, что это сократит объем опасной продукции и будет работать на общую цель — увеличение продолжительности жизни в стране.