Компания ASUS готовит к показу на выставке CES 2026 специальную версию ноутбука для создателей контента — ProArt GoPro Edition. Его главной особенностью станет глубокое взаимодействие с экосистемой камер GoPro.

Анонс нового ноутбука — обычное дело для выставки CES. Но ASUS в этот раз пошла дальше простого обновления железа, сделав ставку на уникальное программное обеспечение для конкретной аудитории.

Презентация новинки состоится 6 января в 20:00 МСК во время онлайн-трансляции ASUS с выставки . Компания сама называет этот ноутбук «идеальным... для создателей контента». По сути, это развитие партнерства двух брендов, анонсированного ранее. Ключевой элемент — фирменное приложение StoryCube для Windows.

Это приложение станет центром работы с медиа. Оно напрямую интегрируется с облачным сервисом GoPro Cloud. StoryCube умеет работать с 360-градусным видео, позволяя просматривать исходные файлы прямо на ноутбуке. Кроме того, встроенный ИИ помогает автоматически сортировать клипы по активности, времени съемки или местоположению, используя метаданные с камер.





После отбора нужных материалов приложение служит мостиком для экспорта в профессиональные редакторы. Для некоторых конфигураций ноутбука также будет доступна подписка GoPro Premium+.

Таким образом, ASUS позиционирует новинку не просто как мощный компьютер, а как специализированный рабочий инструмент для блогеров, видеографов и всех, кто активно использует камеры GoPro. Осталось дождаться январской презентации, чтобы узнать детали о комплектующих, дизайне и, что главное, цене.