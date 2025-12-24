Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
ASUS анонсировала идеальный ноутбук для создателей контента в коллаборации с GoPro
Компания ASUS готовит к показу на выставке CES 2026 специальную версию ноутбука для создателей контента — ProArt GoPro Edition. Его главной особенностью станет глубокое взаимодействие с экосистемой камер GoPro.

Анонс нового ноутбука — обычное дело для выставки CES. Но ASUS в этот раз пошла дальше простого обновления железа, сделав ставку на уникальное программное обеспечение для конкретной аудитории.

Презентация новинки состоится 6 января в 20:00 МСК во время онлайн-трансляции ASUS с выставки. Компания сама называет этот ноутбук «идеальным... для создателей контента». По сути, это развитие партнерства двух брендов, анонсированного ранее. Ключевой элемент — фирменное приложение StoryCube для Windows.

Это приложение станет центром работы с медиа. Оно напрямую интегрируется с облачным сервисом GoPro Cloud. StoryCube умеет работать с 360-градусным видео, позволяя просматривать исходные файлы прямо на ноутбуке. Кроме того, встроенный ИИ помогает автоматически сортировать клипы по активности, времени съемки или местоположению, используя метаданные с камер.


После отбора нужных материалов приложение служит мостиком для экспорта в профессиональные редакторы. Для некоторых конфигураций ноутбука также будет доступна подписка GoPro Premium+.

Таким образом, ASUS позиционирует новинку не просто как мощный компьютер, а как специализированный рабочий инструмент для блогеров, видеографов и всех, кто активно использует камеры GoPro. Осталось дождаться январской презентации, чтобы узнать детали о комплектующих, дизайне и, что главное, цене.

#asus #ноутбук #gopro #proart #ces 2026 #создатели контента #storycube
Источник: x.com
Сейчас обсуждают

Vodoley-Barmaley
19:47
Только затупки могут менять что-то ради Ryzen.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Дима
19:25
Так же все знают, что нефть Амерская, А Венесуэлу не там построили, и не только её. И не только где нефть.
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
IRanPast
19:24
Значит тебе он не нужен.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
aoxoa1
19:18
Не, они еще в садике и нач классах, а телефон чисто домашку фоткать да баловаться. Фотки я сам скидываю на винт да на ссд млс-шный dc класса, раз в год! Вири конечно могут чтото похерить, но вроде есл...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Дима
19:17
Так что пожинаем плоды "Перестройки". Ещё можно в "Чапаева". Шашками на шахматной доске .(кто не в курсе) И ничего страшного. Выросли и понаделали "Орешников" и уже на Луне метро планируем построить. ...
Вспоминаю свои любимые настолки из детства
Desmois
19:16
вот именно.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
19:15
Спроси детей они пользуются облаками для сохранения фоток на телефоне? Если пользуются, то пора разворачивать своё облако для сохранения фоток. Эти "белые хоспода" могут в любой момент прикрыть доступ...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Bernigan
19:14
Точно, для 5600 больше и не нужно, это энергоэффективный маломощный процессор, зафига то было столько денег на тупиковое поколение тратить, я хз
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
19:10
TrueNAS требует минимум 8 гигов памяти, рекомендовано 16 гигов. Как-то расточительно в наше время. Я остановился на OpenMediaVault. И у меня HDD стоят, так что 2.5G сети хватает. А что у тебя за комму...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
RandomXP
19:02
1. Простой быстрый старт, zfs с ее плюшками, например - клоны снапшотов. 2. Рассматриваю, я привел в пример мать не для NAS , а для обычного компа на АМ4 3. 10Г - для дома достаточна и сейчас уже ест...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
