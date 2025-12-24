Отечественное авиастроение отметилось новым событием. На этот раз в сегменте легких самолетов.
Первый полет самолета ЛМС-901 "Байкал" состоялся на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Воздушное судно оснащено новым турбовинтовым двигателем ВК-800 и винтом АВ-901, которые произведены в России.
Испытания прошли штатно. По информации, предоставленной Министерством промышленности и торговли, самолёт достиг скорости 210 километров в час. В ходе полёта экипаж поднял воздушное судно на высоту 400 метров.
Для ЛМС-901 «Байкал» это важный этап. До этого прототипы летали с импортными двигателями. Видео, демонстрирующее взлет самолета, размещено в Телеграм-канале РИА Новости.