Легкомоторный самолет ЛМС-901 «Байкал» впервые поднялся в воздух с полностью отечественной силовой установкой

Отечественное авиастроение отметилось новым событием. На этот раз в сегменте легких самолетов.

Первый полет самолета ЛМС-901 "Байкал" состоялся на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Воздушное судно оснащено новым турбовинтовым двигателем ВК-800 и винтом АВ-901, которые произведены в России.

Испытания прошли штатно. По информации, предоставленной Министерством промышленности и торговли, самолёт достиг скорости 210 километров в час. В ходе полёта экипаж поднял воздушное судно на высоту 400 метров.