Роскосмос заключил контракт с НПО Лавочкина на создание электростанции для Луны. Работы должны завершиться к 2036 году.

Россия делает ставку на постоянное присутствие на Луне. Для этого потребуется собственный источник энергии на ее поверхности.

В этом месяце госкорпорация Роскосмос подписала контракт с предприятием НПО Лавочкина. Задача — создать полноценную электростанцию для работы на Луне. Сроки амбициозные: всю работу, от чертежей до развертывания на месте, нужно выполнить к 2036 году.

Зачем это нужно? Электричество потребуется всем будущим объектам российской лунной программы. Речь идет о луноходах, научной обсерватории и, что главное, инфраструктуре Международной научной лунной станции. По сути, это энергетический хаб для долгосрочной базы.

Помимо Роскосмоса, в проекте участвуют Росатом и Курчатовский институт. Контракт включает все этапы: разработку космических аппаратов, испытания на Земле и, наконец, монтаж уже на Луне. Корпорация называет проект шагом от разовых полетов к постоянной работе на спутнике. Иначе говоря, это переход на новый уровень лунных исследований.