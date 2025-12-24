Компания AMD планирует представить технологию EXPO 1.20 с улучшенными профилями разгона DDR5. Поддержка перспективных модулей CUDIMM появится на платформе AM5 в следующем году.

В мире компьютерного «железа» намечается важное обновление для любителей тонкой настройки. AMD готова показать новые инструменты для разгона оперативной памяти, а в будущем — поддержать более продвинутый ее стандарт.

Информация о планах AMD всплыла в бета-версии популярной утилиты HWiNFO v8.35-5890. В списке изменений обнаружили строчку о поддержке технологии AMD EXPO 1.20. Это значит, что компания готовит к показу обновленный стандарт для разгона памяти DDR5. Фокус — на расширенных, то есть более гибких и производительных, профилях. По сути, пользователям предложат новые предустановки для одного клика, которые выжмут из платформы AM5 еще больше.

Эти улучшения могут быть особенно актуальны для будущих гибридных процессоров Ryzen 9000G, чей выход ожидается в первой половине 2026 года. Их конструкция сулит большой потенциал для работы с быстрой памятью.

Но это не все. Параллельно AMD ведет работу над внедрением поддержки модулей памяти CUDIMM для своей платформы. Источники среди производителей материнских плат указывают на 2026 год. Фактически AMD намерена догнать Intel, где такие модули уже используются. Это шаг к паритету в гонке частот и задержек.

Однако здесь возникает серьезное «но» — цена. Из-за глобального дефицита, подогретого ажиотажем вокруг ИИ, стоимость модулей DDR5, особенно CUDIMM, взлетела в разы. То, что стоило 500 долларов, теперь оценивают в 1000. Тенденция к росту сохранится. Так что апгрейд памяти в будущем может оказаться очень дорогим удовольствием.