Global_Chronicles
Эксперт Алексей Зубец назвал главную причину роста цен на электричество в России
Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец объяснил причину подорожания электроэнергии в России.

Рост цен на электроэнергию бьет по карманам россиян, и дело тут не только в стоимости топлива. Эксперт видит корень проблемы в гигантских расходах на поддержание старой системы, а ее владельцы пытаются переложить эти издержки на потребителей.

Алексей Зубец высказал свою точку зрения в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, главная причина подорожания — дорогие инвестиции. Вся российская энергосистема централизована, она осталась в наследство от Советского Союза и требует постоянных вложений для поддержания работы.

Это отличает Россию от Европы, где системы децентрализованы. Там основу тарифа составляет топливо, а у нас — именно затраты на громоздкую инфраструктуру.

Зубец отметил, что та же причина лежит в основе подорожания и других коммунальных услуг. Ранее он предлагал радикальное решение — национализировать энергокомпании. По его мнению, частные собственники часто стремятся переложить все издержки на потребителей, что тормозит экономику и опустошает кошельки людей.

#инфраструктура #электроэнергия #тарифы #жкх #алексей зубец #говорит москва
Источник: govoritmoskva.ru
