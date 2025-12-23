Продюсер Marvel Rivals Дэнни Ку (Danny Koo) не считает оглушительный успех игры в 2025 году конечной целью. По его словам, этот год стал лишь разминкой перед более масштабными планами.

Что делать, если ваша игра с ходу становится хитом? Разработчики Marvel Rivals уверены: не стоит почивать на лаврах. Они смотрят на рекордные цифры старта без лишних восторгов, считая это только началом большой работы.

Marvel Rivals вышла в конце 2024 года и мгновенно ворвалась в топы. Пиковый онлайн превысил 600 тысяч игроков, а валовой доход перевалил за 100 миллионов долларов. Но продюсер Дэнни Ку (Danny Koo) видит ситуацию иначе.

В интервью Den of Geek он прямо назвал 2025 год «разминочным периодом». Команда не собирается снижать темп и уже расписала контент на год вперед. По словам Ку, даже сами разработчики каждый день с нетерпением ждут, что нового появится в игре на следующей неделе.

Руководитель отдела издательского дела NetEase Ячен Бянь (Yachen Bian) конкретизировал планы. Студия экспериментирует с прототипами, включая режимы «игрок против окружения» (PvE) и масштабные сражения 18 на 18. Цель — дать геймерам больше выбора помимо базового режима.

Создатели хотят не просто удерживать внимание, а постоянно его подогревать. Их амбиция — превратить успешный старт в долгосрочное шоу, которое станет главным событием в жанре. Фраза «сделать игру максимально масштабной» звучит как девиз на ближайшие годы.