Бывший аниматор Rockstar Games (Rockstar Games) Майк Йорк (Mike York) высказал мнение о цене на Grand Theft Auto 6 (GTA 6).

Слухи о возможной цене в 100 долларов за GTA 6 циркулируют в сети уже не первый месяц. Однако человек, знакомый с подходом Rockstar изнутри, считает эти разговоры преждевременными. По его мнению, студия не пойдёт на столь резкий шаг.

В интервью порталу Esports Insider экс-аниматор Rockstar Майк Йорк (Mike York) поделился своим видением. Он прямо заявил, что не верит в ценник в $100 для стандартного издания игры. Йорк прогнозирует привычные $70 — тот самый стандарт, который установился с выходом консолей нового поколения.

Его логика проста. Rockstar, по сути, не видит необходимости «жадничать». Игра и так гарантированно продаст колоссальный тираж, а портить отношения с фанатами резким повышением цены — не в интересах компании. «Им не нужно оставлять неприятный осадок у людей», — отметил Йорк. Это не значит, что стодолларового издания не будет вовсе. Скорее всего, оно появится, но как специальная делюкс-версия с бонусным контентом, возможно, включающим преимущества в GTA Online.

Финансовые прогнозы на релиз и без того выглядят фантастически. Йорк ожидает, что выручка только за первую неделю может достичь примерно $3 миллиардов. С ним солидарен и другой аналитик индустрии, Йост ван Дройнен (Joost van Dreunen), который ранее оценивал потенциальный доход в $2,7 миллиарда.

Официальных данных о цене от Take-Two Interactive (Take-Two Interactive) и Rockstar пока нет. Известна лишь дата выхода — 26 мая 2026 года для консолей PlayStation 5 (PS5) и Xbox Series X/S. До нее компаниям предстоит решить, подтвердят ли они инсайдерский прогноз или все-таки удивят рынок.