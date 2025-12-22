Samsung начала работу над новым складным смартфоном Wide Fold, который станет прямым конкурентом ожидаемого iPhone Fold.

Рынок складных телефонов готовится к новой битве форматов. Samsung, похоже, не хочет уступать Apple инициативу и создает устройство с похожим дизайном.

Согласно публикации в ETNews , на которую ссылается Wccftech, новый проект Samsung получил кодовое название Wide Fold. Это будет ответ на iPhone Fold от Apple, который, по слухам, получит экран без видимой складки и необычную форму. Именно этот «паспортный» форм-фактор, где ширина больше высоты, Samsung и возьмет за основу.

Размеры уже известны. Основной экран будет 7.6 дюймов, а внешний — 5.4 дюйма. Новое соотношение сторон 4:3 должно изменить ощущения от использования. Производитель рассчитывает, что открытый телефон будет напоминать маленький ноутбук или открытую книгу. Это также уменьшит неудобные черные поля при просмотре сайтов.

Среди других характеристик отмечают поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 25 Вт — рекорд для смартфонов Samsung. «Начинку» же, вероятно, позаимствуют у будущих флагманов. Версия с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 выглядит логичным шагом.

Показ Wide Fold может состояться на традиционном осеннем мероприятии Unpacked в 2026 году. Опыт Samsung в производстве складных устройств дает ей преимущество в оптимизации стоимости. Но вопрос в другом: сможет ли копия успешно конкурировать с оригиналом от Apple, когда он выйдет?