Автор книги о Дженсене Хуанге (Jensen Huang), основателе и генеральном директоре NVIDIA, высказал мнение о ключевых рисках для компании. Стивен Витт (Stephen Witt) считает, что самой серьезной угрозой доминированию NVIDIA в сфере искусственного интеллекта является не AMD, а Google с его собственными разработками.

NVIDIA выглядит непобедимой на рынке ускорителей для искусственного интеллекта. Но автор биографии ее харизматичного лидера видит на горизонте угрозу, которая может изменить правила игры.

В интервью Yahoo Finance Стивен Витт (Stephen Witt), написавший книгу «Мыслящая машина» о Дженсене Хуанге, заявил, что самый большой риск для NVIDIA исходит от Google. Причина — в комплексном подходе конкурента. Google развивает не только крупные языковые модели вроде Gemini, но и создает собственные специализированные процессоры — тензорные (TPU) — для их обучения и работы.

По словам Витта, если Google в итоге выиграет гонку в области ИИ, у NVIDIA возникнут серьезные проблемы. Спор между эффективностью TPU и универсальностью решений NVIDIA длится уже несколько лет. При этом Google сталкивается со своими сложностями, например, с производственными ограничениями, в то время как NVIDIA выстроила устойчивые цепочки поставок.

Автор также поделился наблюдениями о мотивации самого Хуанга. Он утверждает, что генеральным директором движут не оптимизм и амбиции, а скорее негативные эмоции — страх неудачи, чувство вины и стыд. Именно это, по мнению Витта, заставляет Хуанга так много работать и вкладываться буквально в каждое новое направление в ИИ, будь то предобучение моделей или вывод результатов.

Сейчас NVIDIA находится в более сложной конкурентной среде, чем несколько лет назад. Помимо Google, активность проявляют AMD и Amazon со своими чипами. Как компания и ее лидер, движимый страхом провала, будут реагировать на это давление, станет одной из главных интриг на технологическом рынке.