Компания Sharpa Robotics объявила о начале серийного производства своей флагманской роботизированной руки SharpaWave. Манипулятор отличается высокой сложностью, имеет 22 степени свободы и оснащеён уникальной сенсорной системой, которая сочетает камеры и тактильные датчики прямо на кончиках «пальцев».

Разработчики роботов пытаются преодолеть ключевое ограничение: грубые захваты. Новый серийный продукт решает эту проблему, добавляя руке не просто механику, а полноценное восприятие — почти как у человека.

Сингапурская компания Sharpa Robotics перевела производство своей роборуки SharpaWave на конвейер. Теперь это не штучные прототипы, а потоковый выпуск с автоматизированным тестированием тысяч крошечных деталей в каждом изделии.

Главная особенность роборуки — ее сенсорика. Разработчики называют подход «динамической тактильной матрицей». На каждом из кончиков установлена миниатюрная камера и больше тысячи тактильных пикселей. Эта система, по утверждению создателей, позволяет измерять давление с точностью до 0.005 Ньютона.

Фирменная система «Динамический тактильный массив» — это визуально-тактильная система, использующая внутреннюю камеру для обнаружения мельчайших деформаций кончика пальца, что позволяет роботу «чувствовать, видя» ('feel by seeing')

При этом 22 степени свободы дают руке небывалую гибкость. Она должна справляться с задачами разного масштаба — от ювелирной работы до использования тяжелых инструментов.

С другой стороны, такая сложность всегда вызывает вопросы надежности. В Sharpa Robotics это предусмотрели. Конструкция модульная: если выходит из строя один «палец», его можно заменить отдельно, не меняя весь манипулятор. Компания также создала специальные стенды для тестирования долговечности всех приводов и шестеренок.

Серийный выпуск стартовал незадолго до презентации технологии на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе, где SharpaWave будет представлена как инновационная разработка. Теперь остается посмотреть, как эта высокотехнологичная, но сложная система поведет себя в реальных условиях на производствах и в исследовательских лабораториях.