Сколиоз, близорукость и ожирение стали главными школьными диагнозами

Результаты плановых школьных осмотров в России показывают одни и те же диагнозы с пугающей частотой. Основные риски для здоровья учеников оказались напрямую связаны с образом жизни во время обучения.

Практически всех российских школьников — 98% — теперь охватывают профосмотрами. Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, это привело к росту выявляемости заболеваний. В Минздраве подчеркивают: увеличение числа обнаруженных патологий — это следствие более качественной диагностики, а не резкого ухудшения здоровья детей.

Но сами диагнозы складываются в четкий тревожный список. Лидируют три группы: нарушения осанки, прежде всего сколиоз, проблемы со зрением и болезни органов дыхания. Отдельной строкой Мурашко выделил ожирение. В 2024 году избыточный вес зафиксировали у 480 тысяч школьников, это примерно 2.6%.

Педиатры поясняют причины. Сколиоз, по словам врача Екатерины Морозовой, есть практически у каждого. И это не просто сутулость: серьезное искривление может сдавливать легкие и даже влиять на работу сердца. Близорукость за 30 лет стала встречаться в 2-3 раза чаще — виной всему гаджеты и недостаток времени на улице. Ожирение же растет из-за малоподвижности, фастфуда и плохого сна.

При этом, как отмечают во Всероссийском союзе пациентов, разового осмотра мало. Его сопредседатель Ян Власов указывает на проблему: сейчас в школы на проверки привозят медиков из поликлиник, а для ежедневного наблюдения за учениками с хроническими проблемами штатных специалистов нет.