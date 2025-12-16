Во Вьетнаме ребенок десяти лет устроил дорогостоящий эксперимент, погнув несколько десятков новых твердотельных накопителей.

Один детский эксперимент по проверке «прочности» компьютерных комплектующих закончился крупным убытком. Предметом для тестов стали новые SSD-накопители.

Историю опубликовали во вьетнамском сообществе Build PC. Отец, энтузиаст компьютерного железа, принес домой партию комплектующих. Среди них была коробка с пятьюдесятью твердотельными накопителями Samsung PM991a на 512 ГБ.

Его десятилетний ребенок решил проверить, насколько они гибкие. В итоге на столе оказались десятки накопителей, согнутых дугой.

Каждый такой SSD стоит около 2 миллионов вьетнамских донгов. Общий ущерб отец оценил в $3800 (более 300000 рублей по сегодняшнему курсу ЦБ РФ). Теоретически, некоторые накопители могли уцелеть — основные чипы расположены на коротком конце планки, а длинная часть часто пустая. Но согнутая конструкция — это гарантированный брак.

При этом отец закупал комплектующие, включая видеокарты и процессоры, на фоне общего роста цен. Выходит, ребенок испортил не просто железо, а довольно ликвидный товар.

Мораль для энтузиастов, как отметили в обсуждении, простая: дорогие и хрупкие комплектующие нужно хранить там, куда дети точно не доберутся. Иначе наивное детское любопытство может привести к очень неприятным последствиям.