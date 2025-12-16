Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
10-летний ребенок согнул 50 SSD-накопителей Samsung на $3800
Во Вьетнаме ребенок десяти лет устроил дорогостоящий эксперимент, погнув несколько десятков новых твердотельных накопителей.

Один детский эксперимент по проверке «прочности» компьютерных комплектующих закончился крупным убытком. Предметом для тестов стали новые SSD-накопители. 

Историю опубликовали во вьетнамском сообществе Build PC. Отец, энтузиаст компьютерного железа, принес домой партию комплектующих. Среди них была коробка с пятьюдесятью твердотельными накопителями Samsung PM991a на 512 ГБ.

Его десятилетний ребенок решил проверить, насколько они гибкие. В итоге на столе оказались десятки накопителей, согнутых дугой.

Каждый такой SSD стоит около 2 миллионов вьетнамских донгов. Общий ущерб отец оценил в $3800 (более 300000 рублей по сегодняшнему курсу ЦБ РФ). Теоретически, некоторые накопители могли уцелеть — основные чипы расположены на коротком конце планки, а длинная часть часто пустая. Но согнутая конструкция — это гарантированный брак.

При этом отец закупал комплектующие, включая видеокарты и процессоры, на фоне общего роста цен. Выходит, ребенок испортил не просто железо, а довольно ликвидный товар.

Мораль для энтузиастов, как отметили в обсуждении, простая: дорогие и хрупкие комплектующие нужно хранить там, куда дети точно не доберутся. Иначе наивное детское любопытство может привести к очень неприятным последствиям.

#samsung #ssd
Источник: videocardz.com
