Представитель компании Sapphire Эдвард Крислер дал прогноз по острому дефициту памяти для видеокарт.

Цены на видеокарты ползут вверх, а память DDR5 становится дефицитом. Многие аналитики сулят затяжной кризис до 2028 года. Но не все согласны с таким мрачным сценарием.

PR-менеджер Sapphire Эдвард Крислер (Edward Crisler) высказал более оптимистичный взгляд. В интервью для Hardware Unboxed он признал — неопределенность на рынке сейчас огромная. Она давит на цены и провоцирует панические покупки всего подряд: от оперативной памяти до графических ускорителей. Этот период, по его словам, ударит по карманам геймеров еще примерно полгода.





А вот дальше, считает Крислер, ситуация должна меняться. Рынок начнет стабилизироваться в течение шести-восьми месяцев. Его логика проста: неопределенность всегда рождает ажиотаж, который подогревают громкие прогнозы о долгом дефиците. «Мы должны остановить панику», — заявил представитель Sapphire.

Он дал и конкретный совет покупателям. Средний цикл обновления игрового ПК — три-четыре года. Если ваша система не столь стара, нет причин бежать в магазин. «Не покупайте просто потому, что вам нужно. Отложите деньги. Расслабьтесь. Поиграйте в игры», — рекомендует Крислер.

При этом его прогноз касается в первую очередь рынка игровых видеокарт Radeon с памятью GDDR6. Сможет ли этот сегмент выправиться быстрее, чем вся отрасль DRAM, которую скупают под нужды ИИ, — большой вопрос. Шестимесячный оптимизм Sapphire пока выглядит контрастно на фоне более осторожных оценок аналитиков. Впрочем, компания, как партнер AMD, прямо заинтересована в том, чтобы геймеры не откладывали покупки на годы.