PoZiTiv4iK
Китай построит экспериментальную зону для обучения роботов в реалистичной городской среде
В китайском Шэньчжэне планируют создать первый в Поднебесной демонстрационный район, адаптированный для роботов. Проект станет частью масштабной программы по обучению роботов в реалистичной городской среде.

Власти китайской провинции Гуандун представили план создания необычной инфраструктуры. Ее цель — не для людей, а для роботов, которые должны научиться жить среди нас.

 

Инициативу под названием «1+1+N» объявили на Конференции по ИИ и робототехнике в регионе Большого залива. Суть в создании целой сети полигонов для так называемого «воплощённого интеллекта». По сути, это тренажерные залы для роботов нового поколения.

Первая «1» в формуле — это главный учебный центр провинции Гуандун. Вторая «1» — как раз шэньчжэньский демонстрационный район. Его задача — стать первой в Китае зоной, «дружественной к роботам». Если на основном полигоне роботы проходят базовое, «закрытое» обучение, то здесь их ждёт выпускной экзамен. Роботов станут тестировать в условиях обычных городских кварталов, с реальным транспортом, пешеходами и непредсказуемыми ситуациями.

Буква «N» в названии означает множество специализированных площадок по всему региону. Они будут фокусироваться на конкретных отраслях: умном производстве, сфере услуг или логистике. Эти площадки станут работать с местными властями и бизнесом, чтобы решать практические задачи.

Эксперты, опрошенные изданием Global Times, считают, что такая сеть ускорит внедрение роботов. Вместо того чтобы разрабатывать технологии в вакууме, компании смогут тестировать их в условиях, максимально приближенных к реальным. Это особенно важно для человекоподобных роботов и автономных систем, которым предстоит работать бок о бок с людьми.

Проект рассматривают как ключевую инфраструктуру для развития отрасли. Фактически власти Поднебесной создают для бизнеса и науки общую испытательную среду. Цель — не просто построить несколько высокотехнологичных кварталов, а отработать модель, которую потом можно будет масштабировать на другие города Китая.

#китай #робототехника #шэньчжэнь
Источник: chinadailybrief.com
