Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против общей блокировки игры The Sims, которая обсуждалась после заявлений общественников. Он отметил, что угрозы от этой игры лично не слышал и сомневается в необходимости запрета.

Идея запретить в РФ популярную игру The Sims привлекла внимание не только геймеров, но и депутатов. В Госдуме обсудили, насколько эта инициатива отвечает реальным целям по защите детей, и нашли в ней спорные места.

Обсуждение началось с предложения главы организации «Отцы рядом» — он уверен, что The Sims создает у детей искаженные представления о социальных нормах и требует запрета. С этим предложением он связывает заботу о безопасном информационном пространстве для молодежи.

В Госдуме услышали эти аргументы, но депутат Виталий Милонов поставил под сомнение саму идею блокировки всех игр подряд. Он указал, что лично не сталкивался с опасностью от The Sims и считает важным сначала оценить реальную угрозу для молодежи, а не спешить с запретом.

При этом пример с недавними ограничениями доступа к платформе Roblox показывает, что регуляторы уже реагируют на контент, который считают опасным, в том числе экстремизм и пропаганду ЛГБТ*, — и это происходит в рамках широкой дискуссии о доступе детей к цифровым сервисам.

* ЛГБТ - организация признана экстремистской и запрещена в России