Компания NVIDIA разработала новый сервис для контроля своих графических процессоров. Программное обеспечение позволит операторам центров обработки данных отслеживать местоположение и состояние чипов.

NVIDIA создала программную службу для проверки местоположения своих графических процессоров. Технология помогает определять, где именно работают чипы для искусственного интеллекта. Основная цель, предотвратить несанкционированный ввоз оборудования на зарубежные рынки, на которые распространяются американские экспортные ограничения.

В течение последних месяцев компания в частном порядке демонстрировала эту функцию, но пока не выпустила ее. После релиза она станет добровольной опцией. Клиенты и операторы центров обработки данных смогут установить ее для мониторинга парка оборудования. Сервис работает на основе телеметрии. Он отслеживает ключевые параметры: использование графического процессора, его конфигурацию, возникающие ошибки. Владельцы инфраструктуры получат детальную информацию.

Они смогут следить за пиками энергопотребления, чтобы оставаться в рамках бюджета. Система покажет загрузку и пропускную способность памяти, поможет выявить перегрев на ранних стадиях и проверить согласованность программных конфигураций. При этом в самой компании подчеркивают важный нюанс. В графических процессорах NVIDIA отсутствует функция аварийного отключения. У компании или удаленного пользователя нет возможности дистанционно выключить чип. Новый сервис это инструмент мониторинга, а не управления.