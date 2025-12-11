Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
НАСА потеряло связь с зондом MAVEN на орбите Марса и может потерять аппарат Mars Odyssey
НАСА потеряло связь с орбитальным аппаратом MAVEN. Параллельно назревает другая проблема: Mars Odyssey скоро исчерпает топливо. Эти сбои угрожают работе марсоходов.

Представьте, что ваш смартфон вдруг перестал ловить сеть — неприятно, но терпимо. А если так случится с невероятно дорогим и важным для науки марсоходом? Именно это сейчас грозит миссиям НАСА: связь с Марсом становится все более проблематичной.

Во вторник НАСА объявило: потеряна связь с аппаратом MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution). Последний сигнал от него получили 6 декабря. До этого момента все системы работали штатно — но как только орбитальный аппарат скрылся за Марсом, наземные станции перестали его «слышать». Специалисты сейчас разбираются в причинах, но пока ясности нет.

MAVEN — самый «молодой» из трех орбитальных аппаратов НАСА у Марса. Он прибыл туда в 2014 году и за годы работы успел многое: выяснил, как солнечный ветер разрушает атмосферу планеты, изучил марсианские полярные сияния и стал ключевым ретранслятором для марсоходов. Его орбита позволяет передавать данные дольше, чем другим аппаратам, — до 30 минут за сеанс.

Но проблемы не ограничиваются MAVEN. Его «коллега» Mars Odyssey, работающий с 2001 года, скоро останется без топлива — вероятно, в ближайшие годы. А вот MRO (запущен в 2005‑м) пока держится: у него достаточно горючего до 2030‑х, плюс отличная камера для картографирования поверхности.

Без орбитальных ретрансляторов марсоходы Curiosity и Perseverance смогут связываться с Землей напрямую, но объем передаваемых данных резко сократится. Не будет и тех впечатляющих снимков, к которым многие уже привыкли.

Есть и другие аппараты у Марса: европейские Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter, китайские и эмиратские орбитальные станции. Но они не настроены на ретрансляцию для НАСА.

НАСА уже ищет запасные варианты: в прошлом году агентство заключило контракты с Blue Origin, Lockheed Martin и SpaceX на проработку новых систем связи. В американском бюджете даже заложено $700 млн на создание специализированного телекоммуникационного аппарата. Вот только когда он появится — пока неизвестно.

#космос #наса #марс #связь #maven #марсоходы #орбитальные аппараты
Источник: arstechnica.com
