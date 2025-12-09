Рентгеновские космические обсерватории XMM-Newton и XRISM зафиксировали уникальное событие в галактике NGC 3783. Сверхмассивная черная дыра после мощной вспышки выбросила в космос потоки вещества, разогнанные до 60 000 километров в секунду. Это примерно пятая часть скорости света.

В центре галактики, удаленной от нас на 130 миллионов световых лет, произошел мощный выброс. Его природа оказалась знакомой, но масштабы поражают, отмечается в статье авторитетного издания Popular Science (PopSci).

Сначала телескопы зафиксировали яркую рентгеновскую вспышку из окрестностей черной дыры. Когда она стала затухать, приборы показали нечто новое. Из активного ядра галактики в космос понеслись сверхбыстрые потоки газа. Их скорость достигла 60 000 километров в секунду. Лийи Гу (Liyi Gu) из Нидерландской организации космических исследований (Space Research Organisation Netherlands) заявил, что раньше астрономы не видели, чтобы ветра такой скорости рождались за один день прямо вслед за вспышкой.

Черная дыра, породившая этот выброс, по массе равна примерно 30 миллионам Солнц. Ученые считают, что ветер возник, когда сложное магнитное поле в диске вокруг дыры резко «раскрутилось». Процесс напоминает вспышки и корональные выбросы массы на Солнце, но в несопоставимо большем масштабе. По сути, физика высоких энергий может работать схожим образом и у звезд, и у сверхмассивных монстров.

Открытие стало результатом совместной работы двух аппаратов: европейского XMM-Newton и нового японского XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission) при участии NASA и Европейского космического агентства (ESA). Их одновременные наблюдения позволили отследить всю цепочку: вспышку, ее затухание и рождение ветра. Эти ветра — не просто впечатляющее зрелище. Они напрямую влияют на эволюцию родительских галактик, нагревая межзвездный газ и регулируя процесс звездообразования. Наблюдая за таким событием, ученые получают данные о том, как энергия центральных черных дыр формирует крупномасштабную структуру и жизнь галактик вокруг них.