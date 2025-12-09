Коалиция из шести европейских лидеров обратилась к главе Еврокомиссии с требованием пересмотреть план полного запрета двигателей внутреннего сгорания к 2035 году. Они настаивают на сохранении рынка для гибридных автомобилей и машин на топливных элементах.

План Европейского союза полностью перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов к 2035 году дал трещину. Группа влиятельных стран требует срочного пересмотра правил, опасаясь за будущее своей промышленности. Премьер-министры Италии, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Болгарии направили официальное письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Они просят не запрещать с 2035 года не только обычные бензиновые и дизельные автомобили, но и подключаемые гибриды, машины с увеличенным запасом хода и транспорт на топливных элементах.

Лидеры объясняют свою позицию серьезными проблемами. Европейский автопром столкнулся со слабым спросом на электромобили, агрессивной конкуренцией со стороны китайских производителей, высокими ценами на энергоносители и растущей стоимостью рабочей силы. Полный отказ от любых технологий, использующих двигатели внутреннего сгорания, по их мнению, грозит превратить регион в «индустриальную пустыню».

Они выступают за принцип «технологической нейтральности». Их аргумент: не существует единственно верного пути к снижению выбросов, и запрет одной технологии в пользу другой лишь отдаст рынок иностранным конкурентам. Это давление происходит на фоне уже начавшегося пересмотра норм выбросов. Крупные автоконцерны, такие как Volkswagen, Stellantis и Renault, ждут решения, от которого зависят их многомиллиардные инвестиционные планы.

При этом позиции внутри самого ЕС разнятся. Франция, например, более последовательно поддерживает переход на электромобили. Ситуация в Европе перекликается с сомнениями по другую сторону Атлантики: в Калифорнии также заявили о пересмотре своих целей по полной электрификации к 2035 году.