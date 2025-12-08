Анализ рынка памяти показывает резкую разницу в прибыльности разных продуктов Samsung. Компания получает значительно больше денег с традиционной DRAM, такой как DDR5, чем с передовой HBM-памяти.

Пока все обсуждают высокопроизводительную память HBM для систем ИИ, Samsung наращивает прибыль за счет более привычных решений.

Данные указывают на невероятную рентабельность традиционной оперативной памяти, особенно серверных модулей DDR5. Их маржа, по некоторым оценкам, уже достигает 75% и продолжает расти. Цифры говорят сами за себя: средняя цена модуля на 64 ГБ перешагнула $500, а на спотовом рынке доходила и до $780. Для сравнения, маржа от продаж HBM3E у Samsung сейчас примерно в два раза ниже — около 30%.

Во многом такая разница стала результатом стратегических ошибок. Samsung опоздала с выходом на рынок HBM3E, позволив конкуренту SK Hynix захватить лидерство. Теперь продукцию Samsung в этом сегменте продают дешевле, да и долгосрочные контракты мешают быстро изменить ситуацию. При этом весь фокус индустрии уже смещается на следующее поколение — HBM4.

Логичный ответ Samsung — наращивать то, что приносит деньги здесь и сейчас. Компания планирует увеличить производственные мощности именно для стандартной DRAM. Речь идет о дополнительных 80 000 пластин в месяц. Это должно повысить доступность не только серверной DDR5, но и других популярных типов: энергоэффективной LPDDR5X для ноутбуков и быстрой GDDR7 для видеокарт.

Получается интересная ситуация: SK Hynix укрепляет позиции в высокодоходном сегменте HBM, а Samsung фокусируется на массовом и стабильно прибыльном рынке традиционной памяти.