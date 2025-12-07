Компании Hantek и BYD представили цельнолитую алюминиевую раму для электромобилей. Разработчики заявляют, что технология крупногабаритного литья такого типа применена впервые.

Обычная алюминиевая рама автомобиля — это конструктор из множества отдельных частей. Китайские инженеры предложили альтернативу: отлить всю основу кузова как единое целое.

Производитель автокомпонентов Hantek вместе с BYD разработали технологию литья под низким давлением. Она позволяет создать цельную раму вместо традиционной сборки из десятков элементов. Первой машиной с такой основой стал внедорожник Yangwang U8L.

Основная сложность заключалась в отливке детали площадью более четырех квадратных метров с резкими перепадами толщины — от 4 до 50 миллиметров в разных местах. Преодолеть это удалось с помощью новой методики контроля процесса.

Главный практический смысл — резкое сокращение числа соединений. Там, где раньше требовались сотни сварных швов и заклепок, теперь одна деталь. Это потенциально делает кузов жестче и проще в производстве.