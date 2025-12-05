Выпускников колледжей и техникумов могут освободить от призыва на два года. Такую норму обсуждают в парламенте и правительстве, чтобы молодые специалисты успели закрепиться на производстве.

Сразу после выпускного — не на воинскую службу, а к станку. Такой сценарий для выпускников системы среднего профобразования становятся все более реальным.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко сообщила, что сейчас прорабатывают два варианта: обычную отсрочку или право на альтернативную гражданскую службу. Идея в том, чтобы дать парням, получившим рабочую специальность, время на адаптацию.

Сейчас многие из них уходят в армию прямо со студенческой скамьи. В итоге к моменту возвращения связь с профессией часто теряется, а работодатель — разочаровывается. Новая мера должна это исправить. Как минимум два года выпускник сможет отработать по специальности, набраться опыта и встроиться в коллектив.

Инициатива возникла не на пустом месте. Ранее Владимир Путин поручил правительству и Минобороны найти способ сохранять профессиональные навыки таких выпускников и их контакт с будущим работодателем. Сейчас ждут конкретных законодательных предложений от кабинета министров. Если их одобрят, у молодых рабочих появится вполне осязаемая привилегия.