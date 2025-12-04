Пустыня Нефуд в Саудовской Аравии — последнее место, где можно ожидать найти свидетельства доисторической жизни. Но именно там, на высохшем дне древнего озера, сохранились следы, которые могут изменить представления о том, когда и как наши предки расселялись по планете.
Место под названием Алатар нашли еще в 2017 году, когда эрозия снесла верхние слои отложений. Там, в окаменевшей грязи, запечатлелись сотни отпечатков животных и, что важнее, семь следов гомининов — прямоходящих приматов. Детальный анализ показал, что им примерно 115 тысяч лет.
Особенность находки в ее сохранности. Следы в грязи обычно размываются за считанные дни. Тот факт, что они окаменели, говорит об уникальных условиях: кто-то прошел по влажному берегу, и следы почти сразу засыпало новым слоем ила, законсервировав их на тысячелетия.
Кто оставил эти отпечатки? Ученые считают, что это были Homo sapiens, а не неандертальцы. В пользу этого говорит как размер следов, так и известные данные об ареале неандертальцев в тот период. А 115 тысяч лет назад — это как раз время, когда наш вид начал осваивать территории за пределами Африки, включая Левант и Аравийский полуостров.
Озеро, по берегу которого они шли, притягивало к себе самых разных животных и, вероятно, было частью миграционного пути, связанного с пресными источниками. Люди, судя по всему, тоже приходили сюда утолить жажду. Этот вывод делают не только по расположению следов, но и по тому, что рядом не нашли никаких других следов деятельности — ни костей со следами разделки, ни орудий. Получается, люди двигались через этот регион в период, предшествовавший новому ледниковому периоду, а не в благоприятный влажный климатический период, как считалось ранее.
Эти отпечатки показывают, что люди пересекали этот регион около 115 тысяч лет назад, вероятно, в поисках воды, а не во время длительных стоянок.