Археологи обнаружили в Саудовской Аравии семь окаменевших следов, которым около 115 тысяч лет. Ученые полагают, что их оставили представители нашего вида, Homo sapiens, во время одной из первых миграций за пределы Африки.

Пустыня Нефуд в Саудовской Аравии — последнее место, где можно ожидать найти свидетельства доисторической жизни. Но именно там, на высохшем дне древнего озера, сохранились следы, которые могут изменить представления о том, когда и как наши предки расселялись по планете.

Место под названием Алатар нашли еще в 2017 году, когда эрозия снесла верхние слои отложений. Там, в окаменевшей грязи, запечатлелись сотни отпечатков животных и, что важнее, семь следов гомининов — прямоходящих приматов. Детальный анализ показал, что им примерно 115 тысяч лет.

Особенность находки в ее сохранности. Следы в грязи обычно размываются за считанные дни. Тот факт, что они окаменели, говорит об уникальных условиях: кто-то прошел по влажному берегу, и следы почти сразу засыпало новым слоем ила, законсервировав их на тысячелетия.

Кто оставил эти отпечатки? Ученые считают, что это были Homo sapiens, а не неандертальцы. В пользу этого говорит как размер следов, так и известные данные об ареале неандертальцев в тот период. А 115 тысяч лет назад — это как раз время, когда наш вид начал осваивать территории за пределами Африки, включая Левант и Аравийский полуостров.

Озеро, по берегу которого они шли, притягивало к себе самых разных животных и, вероятно, было частью миграционного пути, связанного с пресными источниками. Люди, судя по всему, тоже приходили сюда утолить жажду. Этот вывод делают не только по расположению следов, но и по тому, что рядом не нашли никаких других следов деятельности — ни костей со следами разделки, ни орудий. Получается, люди двигались через этот регион в период, предшествовавший новому ледниковому периоду, а не в благоприятный влажный климатический период, как считалось ранее.

Эти отпечатки показывают, что люди пересекали этот регион около 115 тысяч лет назад, вероятно, в поисках воды, а не во время длительных стоянок.