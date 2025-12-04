Археологическая экспедиция в древнем городе Лимира на юге Турции обнаружила главный храм Зевса. Его существование было известно из надписей с 1982 года, но точное местонахождение оставалось загадкой более четырех десятилетий.

Один из ключевых элементов древнего турецкого города Лимира (предположительно основан в V веке до н. э.), известного своими скальными гробницами и римскими постройками, долгое время оставался лишь упоминанием в старинных текстах. Теперь археологам удалось найти материальные следы главного святилища — храма верховного бога Зевса.

Раскопки вела совместная турецко-австрийская группа под руководством доктора Кудрета Сезгина. С 1982 года ученые знали о существовании храма из надписей, но не могли его обнаружить. В этом сезоне они сконцентрировались в западной части города и нашли восточный фасад — главный вход. Он скрывался под слоями более поздних построек: прямо над ним в византийский период возвели оборонительную стену, а само внутреннее помещение храма сейчас находится под частной апельсиновой рощей.

Открытие заставляет пересмотреть план города. Массивные ворота, которые раньше считали входом на римскую улицу, оказались церемониальным порталом, ведущим именно к храму Зевса в классическую эпоху. Ряд стен, считавшихся частью эллинистических укреплений, вероятно, были оградой священной территории храма. Таким образом, святилище было архитектурным и символическим центром всего западного района Лимиры.

Попутно находки отодвинули дату основания поселения. Керамика, найденная рядом с храмом, показывает, что люди жили здесь уже пять тысяч лет назад — на целую эпоху раньше, чем считалось для организованного города. Это указывает на более глубокую доисторическую историю места. Теперь, определив точное местоположение храма, археологи рассчитывают, что дальнейшие раскопки прольют свет на ритуалы, политическую власть и трансформацию священного пространства на протяжении двух тысяч лет непрерывной жизни города.