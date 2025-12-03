Тестирование показало, что графические процессоры с 8 ГБ памяти могут стать слабым местом для настольного ПК Steam Machine от Valve. На операционной системе SteamOS некоторые современные игры уже демонстрируют серьезные проблемы с производительностью из-за нехватки видеопамяти.

Железо у нового настольного ПК Steam Machine от Valve выглядит неплохо для игр в 1080p и 1440p. Но одна цифра в спецификациях — всего 8 ГБ видеопамяти — вызывает у экспертов и тестеров вполне обоснованное беспокойство.

Известно, что 8 ГБ на видеокартах среднего уровня — это узкое место даже в Windows. Но тесты на SteamOS показывают еще более грустную картину. Один и тот же GPU под управлением SteamOS начинает отставать от своей же производительности в Windows 11. Причем ощутимо.

Возьмем «Cyberpunk 2077» с включенной трассировкой лучей на разрешении 1440p. Или «Returnal» и «Forza Horizon 5» даже на 1080p. В этих сценариях разрыв становится особенно заметным. Бывает, что игра, вполне идущая в Windows, под SteamOS превращается в слайд-шоу. Это классический симптом переполнения видеопамяти: когда ее не хватает, система начинает сбрасывать данные в обычную оперативную память через шину PCIe, и производительность обрушивается.

Почему раньше это не было проблемой? Потому что Valve в основном работала с портативными системами вроде Steam Deck. У них медленная интегрированная графика, которая упирается в вычислительную мощность раньше, чем в лимит памяти. К тому же, встроенные GPU используют общую системную память, которой можно выделить больше при необходимости.

А Steam Machine — это первый официальный проект компании с полноценной дискретной видеокартой, у которой видеопамять — фиксированный и ограниченный ресурс. Разработчики Valve признают проблему. По словам инженера Пьера-Лупа Гриффэ, команда сосредоточена на улучшении управления видеопамятью в SteamOS, и некоторые исправления уже готовятся к выпуску. Однако работа еще далека от завершения, и даже с патчами 8 ГБ в ряде игр, скорее всего, останутся ограничивающим фактором.