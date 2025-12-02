Компания Samsung официально представила свой первый смартфон с тройным складыванием — Galaxy Z TriFold. Устройство обладает самым большим в линейке 10-дюймовым внутренним экраном и при этом остается самым тонким.

Samsung сделала следующий шаг в развитии складных смартфонов. Компания показала устройство, которое складывается не один, а два раза, предлагая новый подход к складным смартфонам.

Ключевое отличие модели — конструкция. Теперь смартфон состоит из трех сегментов вместо двух. В полностью открытом состоянии перед вами 10-дюймовый планшет с экраном Dynamic AMOLED. Если сложить его один раз, получится устройство, напоминающее классический раскладной телефон. А для обычного использования служит внешний 6,5-дюймовый дисплей.

Аппарат построен на специальной версии чипа Snapdragon 8 Elite и имеет 16 ГБ оперативной памяти. Основной блок камер включает сенсор на 200 мегапикселей. Чтобы сохранить тонкий профиль, аккумулятор ёмкостью 5600 мАч разделили на три части. В итоге толщина в развернутом виде — всего 3,9 мм.





В самой компании не считают новинку массовым продуктом. Алекс Лим, исполнительный вице-президент и глава корейского офиса продаж и маркетинга Samsung, заявил, что TriFold — это устройство для клиентов, которым нужен новый форм-фактор. Он не рассчитывает, что эта модель сама по себе значительно увеличит общие продажи компании. При этом Лим ожидает, что TriFold может стать катализатором, который подстегнет рост интереса ко всему сегменту складных устройств.

Цена оказалась предсказуемо высокой — $2500. Первые продажи стартуют в Южной Корее 12 декабря. В другие регионы, включая США, смартфон начнут поставлять только в следующем году.