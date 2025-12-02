Японские специалисты по акустике предложили использовать «розовый шум» в качестве звукового оповещения для электромобилей. Этот звук с преобладанием низких частот лучше всего предупреждает пешеходов о приближении тихого авто.

Тихий ход электромобиля из преимущества превратился в проблему. Пешеходы часто просто не слышат приближающуюся машину. Японские ученые, кажется, нашли оптимальное звуковое решение.

Специалисты из Акустического общества Японии поставили задачу: создать звук, который будет не каким-то непонятным шумом, а четким сигналом, оповещающим окружающих о наличии транспортного средства. Они перебрали множество вариантов. Среди них были, например, звуки, основанные на ономатопее — то есть на словах, имитирующих шипение или гул.

Но в итоге лучшие оценки в тестах получил не они. Добровольцы, оценивавшие звуки в студии и в реальных уличных условиях, выделили другой вариант — так называемый «розовый шум». Это акустический сигнал, где преобладают низкие частоты. Он похож на отдаленный гул двигателя, но при этом структурирован.

Почему именно он? Низкие частоты меньше заглушает городской фон — шум ветра, разговоры, общий гул. Такой звук пробивается сквозь окружающий шум эффективнее, чем высокочастотные сигналы. Люди инстинктивно воспринимают его как предупреждение о чем-то крупном и приближающемся.

Сейчас производители электромобилей сами выбирают, какие звуки будут издавать их машины на низкой скорости. Новое исследование предлагает им научно обоснованный вариант. Более того, эту разработку уже планируют использовать не только для автомобилей. Команда работает над адаптацией подобных звуков для электросамокатов и электровелосипедов — чтобы и эти тихие средства передвижения стали заметнее для пешеходов.