Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon. Проект построен в экосистеме блокчейна TON и призван составить конкуренцию крупным облачным гигантам, предложив более низкие цены и полную конфиденциальность данных.

Основатель Telegram снова идет против тренда. На этот раз его цель — монополия крупных облачных платформ вроде Amazon и Google.

Новый проект Дурова — это сеть Cocoon. Ее суть в агрегации свободных вычислительных мощностей, в основном GPU, от частных лиц и небольших дата-центров по всему миру. Эти ресурсы объединяются в общий пул, который использует блокчейн The Open Network (TON) для взаимодействия.

Зачем это нужно? Дуров видит две основные проблемы у нынешних лидеров рынка. Во-первых, высокая стоимость услуг. Во-вторых, и это, кажется, раздражает его больше всего, — тотальный сбор и контроль пользовательских данных. В своей риторике он прямо называет такие платформы «надзирателями».

Cocoon должен решить обе задачи. Конкуренция в децентрализованной сети теоретически может снизить цены на вычисления. А благодаря использованию специальных защищенных сред исполнения (TEE) сами данные и результаты их обработки становятся недоступны даже для владельцев серверов. Получается, что ИИ-модель обрабатывает запрос, не получая доступа к личности отправителя и сути задачи.

Владельцы «железа», сдающие свои мощности в аренду сети, будут получать вознаграждение в криптовалюте Toncoin. Для разработчиков и компаний, которые работают с конфиденциальными данными, такой подход может стать реальной альтернативой. Впрочем, пока это лишь анонс амбициозной идеи, которая должна бросить вызов устоявшейся экосистеме.