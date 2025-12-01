Объем перевозок по Северному морскому пути к 2030 году планируют увеличить почти в три раза — до 109 миллионов тонн ежегодно.

Северный морской путь стремительно превращается из сложной арктической трассы в конкурента традиционным маршрутам. Скорость и объемы становятся здесь главными аргументами.

Этой осенью контейнеровоз прошел от Китая до Великобритании через российскую Арктику за 20 дней. В «Росатоме», который управляет трассой, заявили: это вдвое быстрее, чем по южным путям. Глава госкорпорации Алексей Лихачев уверен, что можно уложиться и в 14-15 суток. Именно эта экономия времени — главный козырь.

Но Севморпуть — лишь часть плана. Он станет ключевым участком Трансарктического транспортного коридора (ТТК) — гигантской линии от Санкт-Петербурга до Владивостока. По словам помощника президента Николая Патрушева, этот коридор станет основой для роста экономики и безопасности в Арктике. Цифры впечатляют: если в 2024-м перевезли 37,9 миллиона тонн, то к 2030-му цель — 109 миллионов.

Здесь важно понимать размах. Президент Владимир Путин уже дал поручение правительству и «Росатому» создать единую финансовую и организационную модель для всего коридора. Идея в том, чтобы связать воедино все виды транспорта — от морского до внутреннего, создав устойчивый грузопоток через всю страну.

Инфраструктура не поспевает за амбициями, но ее активно развивают. Мощности портов вдоль трассы в прошлом году выросли на 7 миллионов тонн. Сейчас разворачивают стройки глубоководных терминалов в Архангельске, Якутии и на Чукотке. Чукотский проект в бухте Провидения — особый. Его строят совместно с китайской NewNew Shipping Line за 5 миллиардов рублей. Его задача — перевалка грузов с арктических судов на обычные контейнеровозы, что должно резко снизить стоимость перевозок.

Однако без людей и технологий все это останется на бумаге. Спецпредставитель «Росатома» Владимир Панов говорит, что развитие коридора держится на четырех основах: добывающих проектах, доступной энергии, логистике и международном сотрудничестве. Последнее уже набирает обороты — созданы форматы работы с Китаем и Индией. При этом в комплексный план обязательно включают условия для жизни в Арктике и экологию. Без нового ледокольного флота и современных судов о круглогодичной работе коридора можно забыть.