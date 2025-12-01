Они передвигались совершенно разными способами

В 1974 году в Эфиопии нашли окаменелости Люси (Lucy fossil), относящийся к виду Australopithecus afarensis. Спустя 35 лет неподалеку обнаружили загадочную стопу, которую назвали Burtele Foot. Долгое время она оставалась неопознанной. Оказывается, у знаменитой Люси были соседи — другой вид древних людей, которые ходили совершенно иначе. Теперь ученые из Университета Аризоны (Arizona State University) установили: стопа принадлежала другому виду — Australopithecus deyiremeda. Это значит, что 3,5 миллиона лет назад в одном регионе сосуществовали два разных вида гоминидов.

Разница между ними оказалась фундаментальной. Люси и ее сородичи ходили на двух ногах, как современные люди. А вот вид Burtele Foot сохранил противопоставленный большой палец — признак, полезный для лазания по деревьям. При ходьбе он отталкивался от земли не большим пальцем, а вторым.

Место раскопок Ворансо-Милле теперь считается уникальным — это единственное известное место, где жили одновременно два разных вида древних людей. Изотопный анализ зубов показал, что виды отличались и рационом питания. При этом, как отмечает профессор Хайле-Селассие (Haile-Selassie), оба вида развивались сходными темпами, несмотря на анатомические различия. Открытие меняет представления об эволюции. Выходит, не существовало единого правильного способа ходить на двух ногах — разные виды находили свои варианты. Изучение того, как эти виды сосуществовали, помогает понять механизмы адаптации.