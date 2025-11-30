Индия разработала мобильный комплекс Indrajaal Ranger для борьбы с дронами. Машина использует искусственный интеллект для обнаружения и нейтрализации беспилотников на расстоянии до 4 километров.

На смену громоздким стационарным системам ПВО приходит мобильный охотник за дронами. Indrajaal Ranger — это переделанный внедорожник, который превратили в автономный комплекс радиоэлектронной борьбы.

Машина представляет собой не просто автомобиль с антеннами, а полноценный мобильный центр управления. Внутри — целый арсенал средств противодействия: от систем радиоэлектронного подавления до киберзахвата и кинетического уничтожения. Ranger умеет перехватывать управление дронами, подменять их навигационные сигналы и физически выводить из строя.

Основа системы — программный комплекс SkyOS. Он в автоматическом режиме обнаруживает угрозу, классифицирует ее и выбирает способ нейтрализации. При этом оператор может контролировать процесс удаленно или довериться искусственному интеллекту.

Конструкторы предусмотрели несколько режимов работы в зависимости от условий. В обычной ситуации система работает 12 часов без подзарядки, но при подключении дополнительных батарей время работы увеличивается до 24 часов. Для длительных операций предусмотрены мобильные дизель-генераторы.

Радиус действия достигает 4 километров — этого хватает для защиты военных колонн и прикрытия труднодоступных районов. Машина способна одновременно отслеживать до 50 целей и автономно принимать решения по их нейтрализации. В испытаниях система успешно противостояла групповым атакам дронов, распределяя приоритеты угроз.





Технические особенности включают систему охлаждения электроники, защищенные от помех каналы связи и резервные системы управления. Машина совместима с оборудованием разных производителей, что позволяет интегрировать ее в существующие системы ПВО.

Indrajaal Ranger особенно эффективен против роев дронов — там, где традиционные системы ПВО не успевают реагировать. Машина уже готова к развертыванию в приграничных зонах и городских условиях, где важны мобильность и быстрое реагирование. В ближайших планах — создание сетевой системы из нескольких машин, способных координировать действия на большой территории.