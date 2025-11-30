В России появилась новая схема мошенничества. Преступники рассылают фальшивые товарные чеки на несуществующие подарки, чтобы затем выманить данные банковских счетов.

Нежданный подарок, о котором сообщает незнакомый голос в трубке, оказался новой схемой развода. В МВД описали многоходовку, где презент служит лишь приманкой.

Все начинается с приятного: вам звонят и поздравляют с заказом, который кто-то для вас оформил. Вслед за этим приходит и «доказательство» — товарный чек с номером заказа. Доверчивого человека просят зарегистрироваться в указанном банке, и вот тут начинается вторая часть спектакля.

На связь выходят «сотрудники правоохранительных органов». Их сценарий мрачнее: они утверждают, что с вашего счета ушли деньги на счета экстремистской организации, и теперь грозит уголовная статья. В МВД подчеркивают, как уверенно аферисты заводят жертву в тупик, нагнетая страх и вынуждая к необдуманным действиям. Их настоящая цель — выведать все: от паролей в банке до информации о ваших сбережениях и родственниках. Красивая история с подарком оборачивается реальными финансовыми потерями.