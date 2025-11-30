Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с подарками
В России появилась новая схема мошенничества. Преступники рассылают фальшивые товарные чеки на несуществующие подарки, чтобы затем выманить данные банковских счетов.

Нежданный подарок, о котором сообщает незнакомый голос в трубке, оказался новой схемой развода. В МВД описали многоходовку, где презент служит лишь приманкой.

Все начинается с приятного: вам звонят и поздравляют с заказом, который кто-то для вас оформил. Вслед за этим приходит и «доказательство» — товарный чек с номером заказа. Доверчивого человека просят зарегистрироваться в указанном банке, и вот тут начинается вторая часть спектакля.

На связь выходят «сотрудники правоохранительных органов». Их сценарий мрачнее: они утверждают, что с вашего счета ушли деньги на счета экстремистской организации, и теперь грозит уголовная статья. В МВД подчеркивают, как уверенно аферисты заводят жертву в тупик, нагнетая страх и вынуждая к необдуманным действиям. Их настоящая цель — выведать все: от паролей в банке до информации о ваших сбережениях и родственниках. Красивая история с подарком оборачивается реальными финансовыми потерями.

#финансы #безопасность #мошенничество #мвд #предупреждение #телефонные аферисты
Источник: lenta.ru
Сейчас обсуждают

Chaтo-OverBoт
15:23
Всё это замечательно и переможно, если бы не одно "но". На каком существующем и здравствующем заводике вна Некроине реально собирают эти боевые колесницы?
На Украине испытывают бронемашины «Гюрза-03» и «Десна» с колесной формулой 4х4
Кот Шрёдингера
14:32
Кинг автор отборной бредятины, таких авторов в америке с горкой насыпано. Если каждого экранизировать население с ума сойдет. У англосаксов устойчивая тяга к дерьму.
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Кот Шрёдингера
13:50
Трампусик изоврался в конец
США объявили о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Кот Шрёдингера
13:43
самка?
ФБР сняло гриф секретности с досье снежного человека
linux4ever
13:21
Неа, Шеша.
ФБР сняло гриф секретности с досье снежного человека
Chaтo-OverBoт
13:07
Нескончаемое дуремарство Васюты просто доставляет.
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
Chaтo-OverBoт
12:56
Очередная околопереможная бредятина от кастрюлеголового зашкварка.
США объявили о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Chaтo-OverBoт
12:40
Взялись-таки за мордокнижного выродка? И это хорошо!
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
Анатолий Заболоцкий
12:19
на платиновые и голдовые модели дают гарантию 120 месяцев формула. Но с вб конечно вопрос. Но я думаю, что 10 лет это срок большой, уже пару сборок придётся менять и в любом случае лучше перестраховат...
Formula V Line начинает продажи блоков питания серии FV с сертификатами энергоэффективности от 80 PLUS White до Platinum
valderm
12:08
спасибо посмелся от души
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
