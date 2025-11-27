Глубоко под землей на юге Китая заработала уникальная научная установка. Детектор JUNO, спрятанный от посторонних глаз, уже успел удивить физиков всего мира своими первыми результатами.
Представьте сферу диаметром с 10-этажный дом, заполненную специальной жидкостью. Именно так выглядит JUNO — новейший детектор нейтрино. Его резервуар вмещает 20 тысяч тонн жидкого сцинтиллятора, что в 20 раз больше предыдущих установок.
Что это дало? Всего за 59 дней работы ученые получили измерения точнее, чем за предыдущие 50 лет исследований. Джоаккино Рануччи, заместитель пресс-секретаря проекта, сравнивает это с научной революцией.
Нейтрино заслуживают такого внимания не просто так. Триллионы этих частиц ежесекундно проходят через наши тела, но почти никогда не взаимодействуют с материей. Их называют частицами-призраками — поймать нейтрино сложнее, чем найти иголку в стоге сена.
Особый интерес для физиков представляет феномен нейтринных осцилляций. Частицы постоянно меняют свои типы — переходят из электронного в мюонное и тау-состояние. Именно это странное поведение может стать ключом к новой физике.
JUNO измерил два ключевых параметра этих осцилляций с беспрецедентной точностью. Для сравнения: предыдущие эксперименты требовали десятилетий работы, а здесь хватило менее двух месяцев.
Установка расположена на глубине 700 метров — земная толща защищает детектор от помех. Когда нейтрино взаимодействует с жидкостью, возникает вспышка света. Тысячи датчиков по краям резервуара фиксируют эти мгновенные вспышки.
Ученые только начинают работу. Собрав больше данных, они надеются еще точнее измерить параметры нейтрино и возможно найти отклонения от Стандартной модели. Эта теория успешно описывает мир элементарных частиц, но не может объяснить все загадки нейтрино.
Первые результаты уже подтвердили — детектор работает как часы. Теперь физики ждут новых открытий от самой чувствительной в мире нейтринной обсерватории.