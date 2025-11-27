Китайская подземная нейтринная обсерватория JUNO представила первые результаты работы. Крупнейший в мире детектор нейтрино всего за два месяца измерений показал рекордную точность. Ученые получили самые точные на сегодня данные о параметрах этих загадочных частиц.

Глубоко под землей на юге Китая заработала уникальная научная установка. Детектор JUNO, спрятанный от посторонних глаз, уже успел удивить физиков всего мира своими первыми результатами.

Представьте сферу диаметром с 10-этажный дом, заполненную специальной жидкостью. Именно так выглядит JUNO — новейший детектор нейтрино. Его резервуар вмещает 20 тысяч тонн жидкого сцинтиллятора, что в 20 раз больше предыдущих установок.

Что это дало? Всего за 59 дней работы ученые получили измерения точнее, чем за предыдущие 50 лет исследований. Джоаккино Рануччи, заместитель пресс-секретаря проекта, сравнивает это с научной революцией.

Нейтрино заслуживают такого внимания не просто так. Триллионы этих частиц ежесекундно проходят через наши тела, но почти никогда не взаимодействуют с материей. Их называют частицами-призраками — поймать нейтрино сложнее, чем найти иголку в стоге сена.

Особый интерес для физиков представляет феномен нейтринных осцилляций. Частицы постоянно меняют свои типы — переходят из электронного в мюонное и тау-состояние. Именно это странное поведение может стать ключом к новой физике.

JUNO измерил два ключевых параметра этих осцилляций с беспрецедентной точностью. Для сравнения: предыдущие эксперименты требовали десятилетий работы, а здесь хватило менее двух месяцев.

Установка расположена на глубине 700 метров — земная толща защищает детектор от помех. Когда нейтрино взаимодействует с жидкостью, возникает вспышка света. Тысячи датчиков по краям резервуара фиксируют эти мгновенные вспышки.

Ученые только начинают работу. Собрав больше данных, они надеются еще точнее измерить параметры нейтрино и возможно найти отклонения от Стандартной модели. Эта теория успешно описывает мир элементарных частиц, но не может объяснить все загадки нейтрино.

Первые результаты уже подтвердили — детектор работает как часы. Теперь физики ждут новых открытий от самой чувствительной в мире нейтринной обсерватории.