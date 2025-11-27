С 1 сентября в столице заработала цифровая система учета иностранных граждан. Мигранты из стран СНГ должны установить приложение «Амина», которое передает их местоположение в МВД. Отсутствие данных о геолокации более трех дней ведет к снятию с учета.

Московские власти начали эксперимент по цифровому контролю за иностранными работниками. Вместо бумажных уведомлений теперь требуется специальное приложение, сообщающее властям об их местоположении.

Нововведение затрагивает трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикикистана и других стран СНГ. Раньше они лично являлись в миграционные отделы, теперь будут пользоваться мобильным приложением. «Амина» полностью заменяет визиты в ведомства и бумажные уведомления о месте проживания.

Ключевая особенность системы — постоянный мониторинг местоположения. Приложение автоматически передает геоданные в МВД. Если мигрант не обновляет информацию о своем местонахождении более трех рабочих дней, его автоматически снимают с учета и вносят в реестр контролируемых лиц.

Параллельно в аэропортах продолжает работать система биометрии — дактилоскопия и фотографирование при каждом въезде и выезде. Для белорусов и дипломатов сделали исключение.

Для использования «Амины» потребуется электронная карта мигранта, введенная в прошлом году. Этот документ позволяет полиции проверять всю информацию: отпечатки пальцев, медицинские освидетельствования, оплату патентов.

В МВД заявляют, что нововведение усилит контроль безопасности. Однако как именно массовое отслеживание геолокации поможет выявлять преступников, пока не разъясняется. Для рядовых мигрантов это означает переход от периодической бумажной волокиты к постоянному цифровому контролю.