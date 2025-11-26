В России идут работы по созданию трех гигафабрик по производству литий‑ионных аккумуляторов.

Россия делает серьезную ставку на собственное производство аккумуляторов.

На Конгрессе молодых ученых обсудили реальное положение дел в сфере накопления энергии. Если раньше говорили о перспективах, то теперь речь идет о конкретных стройках. Ключевое заявление прозвучало от Евгения Антипова из МГУ: в стране уже возводят три гигафабрики по выпуску литий‑ионных аккумуляторов. За реализацию отвечают Росатом и Сбер — два крупных игрока, способных обеспечить масштаб и финансирование.

При этом эксперты отмечают: рынок не ограничивается литиевыми технологиями. Все больше внимания уделяют натрий‑ионным аккумуляторам. Их главное преимущество — более низкая стоимость и отсутствие зависимости от дефицитных материалов. Это делает их перспективной альтернативой там, где не нужны сверхвысокие характеристики.

Параллельно развивается и солнечная энергетика. Новые материалы, например перовскиты, позволяют создавать более эффективные и дешёвые фотоэлементы. Их комбинация с кремнием уже дает КПД выше 30 %, что открывает дорогу к более доступным системам генерации и хранения энергии.

Таким образом, Россия делает ставку сразу на несколько направлений: от массового производства литий‑ионных батарей до поиска альтернативных решений, которые могут снизить стоимость накопителей энергии.