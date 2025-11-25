Сайт Конференция
Археологи обнаружили под римским городом сооружение древнее Парфенона
В древнем городе Габии команда археологов обнаружила монументальное сооружение — огромный каменный бассейн. Находка возрастом около 2250 лет проливает свет на ранний этап римского градостроительства.

Всего в 18 километрах от Рима археологи совершили открытие, которое меняет представления о раннем периоде римской архитектуры. Под руинами древнего города Габии (лат. Gabii) они нашли сооружение, чей возраст превышает два тысячелетия.

Команда под руководством профессора Марчелло Моджетты из Университета Миссури обнаружила в центре Габий большую каменную чашу, частично вырубленную в скале. Сооружение датируют примерно 250 годом до нашей эры. Отдельные его элементы могут быть еще старше.

Это не просто водоем. Специалисты видят в нем один из первых примеров римской монументальной архитектуры. Расположение у главного перекрестка указывает на его центральную роль в городской жизни. По сути, это прообраз форума — главной площади римского города.

При этом сам Рим не может похвастаться подобными находками. Ранние слои города скрыты под позднейшими постройками. А Габии, заброшенные к I веку до н.э., сохранили оригинальную планировку. Они стали своего рода капсулой времени.

Находка дополняет предыдущие открытия в городе, включая ступенчатый комплекс «Здание Зоны F». Вместе они демонстрируют, как римляне заимствовали и перерабатывали греческие архитектурные идеи. Мощеные площади, террасы, общественные зоны — все это появлялось в Габиях еще до расцвета имперского Рима.

Город-соперник, когда-то бравший верх над Римом, теперь позволяет увидеть утраченную архитектуру метрополии. Раскопки показывают: масштабные градостроительные проекты римляне начали реализовывать задолго до создания империи.

#археология #древний рим #габии
Источник: scitechdaily.com
