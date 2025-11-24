Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Турецкие СМИ: Украина может потерять доступ к американской разведке
Турецкое издание Hurriyet пишет о возможных последствиях прекращения американской военной помощи для Украины. По данным газеты, наибольший удар придется на сферу обмена разведданными.

Возможное прекращение американской военной помощи создаст серьезные пробелы в разведывательных возможностях Украины. К такому выводу пришло турецкое издание Hurriyet.

Газета анализирует последствия потенциального отказа США от поддержки Киева. Европа постепенно наращивает помощь, но в ключевых вопросах влияние Вашингтона остается определяющим. Особенно это касается противовоздушной обороны и доступа к разведданным.

Hurriyet цитирует европейского чиновника: полное прекращение американской помощи скажется на возможностях Украины в сфере ПВО. Со временем может встать вопрос о приостановке программ вооружения из-за финансовой нагрузки на европейские страны.

Накануне Дональд Трамп (Donald John Trump) назвал нынешние украинские власти "неблагодарными", поставив в кавычки слово "руководство". Белый дом разрабатывает план урегулирования, но детали пока не раскрывает. В Кремле заявили о готовности к переговорам, оставаясь на платформе обсуждений в Анкоридже.

#украина #сша #владимир путин #разведка #военная помощь
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
2
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
12
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
10
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
2
Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН
1
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
1
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
10
Стартап Stardust предложил уменьшить яркость Солнца для охлаждения Земли
3
Авиакомпании отменяют связанные с Венесуэлой рейсы из-за предупреждения США
1
Ка-52 показал в Дубае новую фигуру пилотажа – «Поворот на горке на 540 градусов»
+
Стабильное обновление HyperOS 3 вышло ещё на четырех смартфонах Xiaomi и Poco
5
Майнер-одиночка добыл блок биткоина в сети BTC и заработал $264 558
+
Россия занимает третье место по индексу морской мощи
1
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
+
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
5
Самая длинная в мире подводная пещера оказалась ещё длиннее, чем думали учёные
+
Китай начинает производство собственной памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667
7
В Китае испытывают гиперзвуковую ракету для уничтожения авианосных групп США на дистанции до 8000 км
+
Встроенная графика Intel Arc B390 в два раза опережает Arc 140T и Radeon 890M
+

Популярные статьи

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
25
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
4
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
10
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
+

Сейчас обсуждают

Morder
22:53
Автор, больше не пиши подобной ахинеи никогда. Никто не заявлял о ЭПР Су-57. И никто не знает ЭПР F-35. Единственное, что заявлялось, это то, что ЭПР F-35 меньше F-22 генералом Майклом Хостеджом. А ва...
Истребитель Су-57 может эксплуатироваться 20-30 лет
Непраныч. Непран.
22:52
Дурик из Апшеры, ты так смешно меня веселишь. А ещё будут твои чмошные выходки? Мне понравилось, как ты себя идиотом выставляешь ))))))))))))))) ухххахахахахаааа ))))))))))))))))) Давай ещё.... ))))))...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
_x86_64s
22:51
это мало , он это просто выпьет...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Зю
22:46
Водородный хайп нужен был для того, чтобы всю энергию, которую нельзя перевезти — ТЭС, АЭС и пр., из колониальных стран крайне неэффективно перерабатывать с крайне низким КПД и вывозить за моря в виде...
Будущее водородного транспорта зависит от совершенства систем хранения и получения водорода
Зю
22:41
Надеюсь, их проверяют в Шереметьево?
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Анна Франскевич
22:28
Вы перепутали валв и Линукс с Майкрософт и яблоком. Они такой хней как ограничения не иаются. И с чего бы им делая открытый дек и даже отдельно дрова для винды выпуская, вдруг закрывать Стим машин, о...
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Анна Франскевич
22:21
Вы немного забываете что рынок не ограничивается известными официальными крупными игроками у корых межсобойчиком все налажено. На нем полно мелких бизнесов и даже теневых, что не чураются экономить на...
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Анна Франскевич
22:17
Сомнительные вещи вы пытаетесь валв приписать. Особенно с учётом того что их самих как таковые продажи железок не интересуют. Их больше интересует что бы их магазин смог выйти за пределы виндовс от ко...
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Непраныч. Непран.
22:14
Ты вопрос хоть понял, даунито? ))))))))))))))))))))))))) ухахахахаааа
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Анна Франскевич
22:12
Я уже сильно статей с обсуждениями возможной стоимости Стим машин пепевидала, что уже складывается впечатление валв специально цену не сказали что бы у людей было о чем болтать, дабы Стим машин не про...
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter