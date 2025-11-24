Турецкое издание Hurriyet пишет о возможных последствиях прекращения американской военной помощи для Украины. По данным газеты, наибольший удар придется на сферу обмена разведданными.

Возможное прекращение американской военной помощи создаст серьезные пробелы в разведывательных возможностях Украины. К такому выводу пришло турецкое издание Hurriyet.

Газета анализирует последствия потенциального отказа США от поддержки Киева. Европа постепенно наращивает помощь, но в ключевых вопросах влияние Вашингтона остается определяющим. Особенно это касается противовоздушной обороны и доступа к разведданным.

Hurriyet цитирует европейского чиновника: полное прекращение американской помощи скажется на возможностях Украины в сфере ПВО. Со временем может встать вопрос о приостановке программ вооружения из-за финансовой нагрузки на европейские страны.

Накануне Дональд Трамп (Donald John Trump) назвал нынешние украинские власти "неблагодарными", поставив в кавычки слово "руководство". Белый дом разрабатывает план урегулирования, но детали пока не раскрывает. В Кремле заявили о готовности к переговорам, оставаясь на платформе обсуждений в Анкоридже.