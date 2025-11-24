Системы хранения водорода должны соответствовать строгим требованиям безопасности, поскольку газообразный водород обладает высокой воспламеняемостью и летучестью

Водород называют топливом будущего, но его широкое использование упирается в простой вопрос: как безопасно и эффективно хранить это взрывоопасное вещество?

Константин Ляпидов, руководитель ЦНИИ СЭТ, поясняет: перспективы водородного транспорта полностью определяются технологиями хранения. С водородом нужно обращаться крайне осторожно — он требует особого подхода на всех этапах.

Сейчас применяют три основных способа хранения. Газобаллонный метод подразумевает сжатие водорода под высоким давлением. Криогенный — охлаждение до жидкого состояния. Есть еще интерметаллидный способ, когда газ поглощается специальными сплавами. Каждая технология имеет свои сильные и слабые стороны.

Например, для прогулочного судна "Экобалт" выбрали газобаллонную систему. Это первое российское пассажирское судно на водородных топливных элементах. Конструкторы подобрали тип хранения, соответствующий задачам судна — в иных условиях могла подойти другая технология.

Без прорыва в технологиях хранения водородный транспорт не сможет массово распространиться. Существующие методы либо слишком громоздкие, либо недостаточно безопасные для повсеместного использования.