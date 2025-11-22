Министр транспорта Андрей Никитин пообещал президенту Владимиру Путину достроить до конца года новую дорогу, которая позволит транзитному транспорту объезжать Волгоград.

Скоро грузовикам больше не придется ехать через весь Волгоград. Министр транспорта пообещал президенту, что объездную дорогу достроят до конца года.

Разговор про стройку зашел на встрече Путина с Андреем Никитиным в Кремле. Президент спросил напрямую: "Обход Волгограда закроете?" Министр ответил коротко: "Да, конечно, будет сделано".

Уже введен в эксплуатацию участок протяженностью 25 километров — его сдали еще в декабре 2024 года. Он соединил трассы Р-22 и Р-260. Сейчас доделывают второй этап, который протянется до дороги на Астрахань и Котельниково.

Проект масштабный. Только мостов нужно построить три, включая переход через Волго-Донской канал длиной больше километра. Еще запланировали 22 путепровода и несколько многоуровневых развязок. По последним данным, второй участок готов на 86%, а мост через канал — на 95%.

Когда всю трассу запустят, фуры смогут ехать в объезд города. Это должно разгрузить волгоградские улицы.

Никитин заверил, что и с другими дорогами в стране все по графику. Доля федеральных трасс в нормативном состоянии достигла 74%, региональных — 56%.