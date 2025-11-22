Скоро грузовикам больше не придется ехать через весь Волгоград. Министр транспорта пообещал президенту, что объездную дорогу достроят до конца года.
Разговор про стройку зашел на встрече Путина с Андреем Никитиным в Кремле. Президент спросил напрямую: "Обход Волгограда закроете?" Министр ответил коротко: "Да, конечно, будет сделано".
Уже введен в эксплуатацию участок протяженностью 25 километров — его сдали еще в декабре 2024 года. Он соединил трассы Р-22 и Р-260. Сейчас доделывают второй этап, который протянется до дороги на Астрахань и Котельниково.
Проект масштабный. Только мостов нужно построить три, включая переход через Волго-Донской канал длиной больше километра. Еще запланировали 22 путепровода и несколько многоуровневых развязок. По последним данным, второй участок готов на 86%, а мост через канал — на 95%.
Когда всю трассу запустят, фуры смогут ехать в объезд города. Это должно разгрузить волгоградские улицы.
Никитин заверил, что и с другими дорогами в стране все по графику. Доля федеральных трасс в нормативном состоянии достигла 74%, региональных — 56%.