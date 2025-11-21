Мощное облако плазмы, выброшенное Солнцем 17 ноября, встретилось с межзвездной кометой 3I/ATLAS сегодня - 21 ноября.

Межзвездная комета 3I/ATLAS снова оказалась на пути солнечного выброса. Расчеты показывают: облако плазмы, направляющееся к комете, достигло ее сегодня.

Столкновение согласно расчетам должно было произойти в 15:00 по МСК. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассчитали траекторию движения плазменного облака. Для кометы это не первое испытание — во время предыдущего сближения с Солнцем она уже подвергалась мощному воздействию солнечной радиации.

Нынешняя ситуация дает астрономам необычную возможность. Впервые положение кометы позволяет вести наблюдения за последствиями столкновения с плазмой непосредственно с земных обсерваторий. Раньше близость объекта к Солнцу делала такие наблюдения невозможными.