Межзвездная комета 3I/ATLAS снова оказалась на пути солнечного выброса. Расчеты показывают: облако плазмы, направляющееся к комете, достигло ее сегодня.
Столкновение согласно расчетам должно было произойти в 15:00 по МСК. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассчитали траекторию движения плазменного облака. Для кометы это не первое испытание — во время предыдущего сближения с Солнцем она уже подвергалась мощному воздействию солнечной радиации.
Нынешняя ситуация дает астрономам необычную возможность. Впервые положение кометы позволяет вести наблюдения за последствиями столкновения с плазмой непосредственно с земных обсерваторий. Раньше близость объекта к Солнцу делала такие наблюдения невозможными.