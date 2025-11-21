Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Комету 3I/ATLAS сегодня настигло выброшенное Солнцем мощное облако плазмы
Мощное облако плазмы, выброшенное Солнцем 17 ноября, встретилось с межзвездной кометой 3I/ATLAS сегодня - 21 ноября.

Межзвездная комета 3I/ATLAS снова оказалась на пути солнечного выброса. Расчеты показывают: облако плазмы, направляющееся к комете, достигло ее сегодня.

Столкновение согласно расчетам должно было произойти в 15:00 по МСК. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассчитали траекторию движения плазменного облака. Для кометы это не первое испытание — во время предыдущего сближения с Солнцем она уже подвергалась мощному воздействию солнечной радиации.

Нынешняя ситуация дает астрономам необычную возможность. Впервые положение кометы позволяет вести наблюдения за последствиями столкновения с плазмой непосредственно с земных обсерваторий. Раньше близость объекта к Солнцу делала такие наблюдения невозможными.

#космос #астрономия #комета #3i/atlas #магнитная буря #солнечная плазма
Источник: nsk.aif.ru
Сейчас обсуждают

Roditch
20:08
Судя по характеристикам Steam Machine из сети, цена вероятно будет в районе 750-850 долларов. Технические характеристики Steam Machine (2026) Процессор: 6-ядерный AMD Zen 4 Графический процессор: AMD...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
wooopggabg
19:55
Да в целом применение можно найти. Припарковал в сарае и пускай сбросы для дронов печатает. Вопрос автономности этой бороды
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
corsi
19:32
Нет у них таких проблем. У них вообще проблем нет, они живут за счет гос.поддержки и заградительных пошлин. Будут закупать для гос.структур, чиновничков низкого уровня по пару тысяч в год - и профит.
На «АвтоВАЗе» собрали уже около 100 новых кроссоверов Lada Azimut
Error 404
19:12
30 млн Евро! Гитлер проиграл во многом из-за того, что его техника была многократно дороже аналогов из СССР. К успеху тоже придут последователи "бесноватого".
Германия впервые за 23 года представила новый танк собственного производства — Leopard 2A8
Миха Евсеев
19:04
Не смогут конкурировать с китайцами, продажи будут низкие. Автовазу бы заняться тем как снизить стоимость авто которые уже продают, китайцы уже заняли рынок кроссоверов
На «АвтоВАЗе» собрали уже около 100 новых кроссоверов Lada Azimut
Evgeny Chezarin
19:00
Приватные фото Бернигана слили в сеть. Оказывается он всегда скрывал свою тайную предрасположенность к shit suit. Теперь многое объясняется и встает на свои места.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Яков Рудев
18:40
Сколько видео как они взрываются и горят. Так что пускай идут с Миром. Если им так нужно переводить на газ - налаживают пускай производство машин сразу с ГБО.
В России газомоторный транспорт могут освободить от утильсбора
Novichok777
18:13
Теперь проблема продать это.
На «АвтоВАЗе» собрали уже около 100 новых кроссоверов Lada Azimut
AleksK
18:03
А я разве написал что они не донатят? Я написал что они типичные хохлы ухилянты. Свалили подальше от неньки и оттуда хрюкают про границы 91 года.
Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией студию GSC Game World – разработчика STALKER
Рафаэль Гучек
17:57
Брат, я как то урвал ускоритель от Silicon Graphics, в набор к твоему культурному наследию. Трагедия была в, том, что полноценный VESA 2.0 слот на матери был только один
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
