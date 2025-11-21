«Силовые машины» завершили заводские испытания газовой турбины ГТЭ-170.1. Оборудование отправят на строящуюся Артемовскую ТЭЦ-2 в Приморье.

Испытания прошли, документы подписаны — теперь турбине предстоит долгий путь из Петербурга в Приморский край. Ленинградский Металлический завод готовится к отгрузке.

На сборочном стенде проверяли всё — даже вращение ротора валоповоротным устройством. Представители «РусГидро» наблюдали за процессом лично. Результат устроил всех: турбину признали готовой к отправке.

Для новой ТЭЦ-2 таких турбин нужно две. Вместе они дадут 440 МВт электричества и 456 Гкал/ч тепла. По данным проекта, это позволит значительно увеличить мощность энергосистемы региона. Монтажом турбин на месте займутся тоже специалисты «Силовых машин».

Завод вложил в производство ₽25 миллиардов. Государство добавило еще почти ₽7 миллиардов на разработки. Сейчас здесь делают восемь турбин в год, но к 2029 году планируют выпускать уже десять.

Инженеры уже работают над следующими модификациями — «Силовые машины» увеличивают мощность и эффективность будущих моделей газовых турбин.