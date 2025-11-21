Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
«Силовые машины» готовят к отгрузке турбину для строительства Артемовской ТЭЦ-2
«Силовые машины» завершили заводские испытания газовой турбины ГТЭ-170.1. Оборудование отправят на строящуюся Артемовскую ТЭЦ-2 в Приморье.

Испытания прошли, документы подписаны — теперь турбине предстоит долгий путь из Петербурга в Приморский край. Ленинградский Металлический завод готовится к отгрузке.

 

На сборочном стенде проверяли всё — даже вращение ротора валоповоротным устройством. Представители «РусГидро» наблюдали за процессом лично. Результат устроил всех: турбину признали готовой к отправке.

Для новой ТЭЦ-2 таких турбин нужно две. Вместе они дадут 440 МВт электричества и 456 Гкал/ч тепла. По данным проекта, это позволит значительно увеличить мощность энергосистемы региона. Монтажом турбин на месте займутся тоже специалисты «Силовых машин».

Завод вложил в производство ₽25 миллиардов. Государство добавило еще почти ₽7 миллиардов на разработки. Сейчас здесь делают восемь турбин в год, но к 2029 году планируют выпускать уже десять.

Инженеры уже работают над следующими модификациями — «Силовые машины»  увеличивают мощность и эффективность будущих моделей газовых турбин.

#энергетика #газовая турбина #русгидро #силовые машины #артемовская тэц
Источник: mashnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
7
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
18
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
3
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
2
The National Interest: российская гидроакустическая система «Гармония» сделает океаны «прозрачными»
+
На спутниковых фото обнаружены десятки древних ловушек для викуний в чилийских Андах
+
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+
«Ланцет» назвали изменившим правила игры в условиях современного боя оружием
+
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Германия в следующем году приобретёт дополнительные 75 танков Leopard 2A8
1
Microsoft уведомляет клиентов о возможных рисках при использовании ИИ-агентов в Windows
+
Цены на электроэнергию в Германии взлетели на 58% за один день
1
Канада в десять раз увеличит вклад в проекты Европейского космического агентства
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
115
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
14
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

unhurtable
22:06
А бензинки не горят в вашей альтернативной реальности?
В России газомоторный транспорт могут освободить от утильсбора
Evgeny Chezarin
21:49
Матка хорошая, но процессоры с говноядрами - серч. Причем удивительно, когда этот шлак покупают не смотря на явный брак, обсер и поливание златоструйной каждого покупателя этого гомна. Определённо это...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
vl
21:47
я сейчас прикинул схожую конфигурацию с 7400F и RX 7600, так получается примерно 67к, всё как ты и оценивал, по верхней планке. Это без учёта беспроводной связи и контроллера, а с ними цена просто сра...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
valderm
21:35
очередной рекламный высер
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
ubnt2020
21:24
кулек King 120 SE повторюсь цена ниже 2к
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Александр Пономарев
21:23
затюнить - кастомная водичка тысяч за 40? спасибо, не надо
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ubnt2020
20:47
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Сергей Анатолич
20:40
Это уже давно не Евровиденье!
Европейский вещательный союз изменит правила голосования на конкурсе «Евровидение» в 2026 году
Roditch
20:08
Судя по характеристикам Steam Machine из сети, цена вероятно будет в районе 750-850 долларов. Технические характеристики Steam Machine (2026) Процессор: 6-ядерный AMD Zen 4 Графический процессор: AMD...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
wooopggabg
19:55
Да в целом применение можно найти. Припарковал в сарае и пускай сбросы для дронов печатает. Вопрос автономности этой бороды
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter